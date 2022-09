Facoltà di Scienze dell’Amministrazione: materie ed esami

La laurea in Scienze dell’Amministrazione è rivolta a tutti quegli studenti che hanno una propensione allo studio di materie di carattere giuridico, economico e sociale. Le attività formative di base si concentreranno sulle seguenti aree di competenza: storica, politico-sociale, giuridica, statistico-economica e sulle discipline linguistiche. Tra le materie caratterizzanti troviamo invece quelle dell’area socio-politologica, socio-psicologica ed economico-aziendale e giuridica, con grande spazio al Diritto.

Più avanti nella nostra guida vi parleremo proprio del piano di studi di Scienze dell’Amministrazione, tuttavia prima faremo una panoramica sulle alternative presenti nelle università italiane, sia quelle statali, sia quelle telematiche. Capiremo insieme quali sono la migliore facoltà con la possibilità di laurea in Scienze dell’Amministrazione, grazie all’aiuto dei dati della classifica Censis.

Ricordiamo che tra gli obiettivi di questo corso troviamo avere conoscenze di metodo e di contenuto culturale, scientifico e professionale per la formazione giuridica, economica, politico-istituzionale, organizzativa e della sicurezza nel campo delle amministrazioni pubbliche, nazionali ed internazionali, e in quello delle organizzazioni complesse, nonché delle politiche di pari opportunità. Inoltre gli studenti devono essere capaci di assistere le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private d’impresa e di servizi e quelle del terzo settore nelle attività di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità.

Tornando alla nostra guida, ci sarà un focus sulle università telematiche riconosciute dal MIUR e tutti gli sbocchi professionali.

Laurea in Scienze dell’Amministrazione: la classi triennali e magistrali

La facoltà di Scienze dell’Amministrazione ha due cicli di studio: l’offerta formativa delle università italiane prevede infatti un primo ciclo di tipo triennale/laurea breve a cui è possibile iscriversi dopo aver ottenuto il diploma di scuola superiore, il secondo è di tipo specialistico/laurea magistrale e si può partecipare solo con un titolo di studio di primo livello. Per quanto riguarda la laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione si fa riferimento ad una classe di laurea: L-16 Classe di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione.

Questo corso ha lo scopo di formare futuri laureati che siano capaci di comprendere in maniera efficace il cambiamento e l’innovazione organizzativa nelle amministrazioni, nonché essere in grado di assistere le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private d’impresa e di servizi e quelle del terzo settore nelle attività di implementazione di progetti finalizzati a promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità.

Per quanto riguarda, invece, la laurea magistrale in Scienze dell’Amministrazione si può fare riferimento sempre e solo ad una classe di laurea: LM-63 Classe di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Questo percorso vuole invece dare vita ad esperti nelle strategie di governo e di gestione del cambiamento e dell’innovazione normativa, strutturale e funzionale delle organizzazioni pubbliche e private, e di dare un contributo fondamentale ad attività di progettazione, attuazione e valutazione di iniziative finalizzate alla modernizzazione del sistema istituzionale e allo sviluppo economico e sociale.

Università di Scienze dell’Amministrazione: i migliori atenei statali

La laurea Scienze dell’Amministrazione è disponibile in molti atenei italiani e non rientra tra le facoltà a numero chiuso, per questo motivo non è previsto alcun test ostativo da fare all’ingresso. Nonostante questo, alcuni istituti possono decide in autonomia se inserire una verifica iniziale per avere solo un tot di studenti per ogni corso.

La laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione migliore in Italia si trova nell’area Nord del Paese, infatti a primeggiare troviamo in ex aequo Bologna e Trento con 106,5 punti. Al terzo posto Trieste con 106,0 punti. Ecco la top 10 delle migliori università di Scienze dell’Amministrazione di tipo triennale in Italia per quanto riguarda gli atenei statali:

Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Bologna Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Trento Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Trieste Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Roma Tor Vergata Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Parma Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Genova Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Perugia Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Ferrara Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Firenze Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Milano



La laurea in Scienze dell’Amministrazione magistrale migliore in Italia si trova sempre nell’area Centro-Nord del Paese, infatti a primeggiare c’è ancora Bologna con 101,0 punti, al secondo posto Macerata con 100,5 punti e al terzo posto Padova con 100,0 punti. Ecco la top 10 delle migliori università di Scienze dell’Amministrazione di tipo magistrale in Italia per quanto riguarda gli atenei statali:

Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Bologna Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Macerata Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Padova Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Pavia Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Venezia Ca Foscari Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Milano Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Trento Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Palermo Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Torino Facoltà di Scienze dell’Amministrazione Campania Vanvitelli

Nel prossimo paragrafo vi parleremo invece della facoltà di Scienze dell’Amministrazione nelle università online riconosciute dal MIUR.

Facoltà di Scienze dell’Amministrazione nelle Università Telematiche

Oltre alle università frontali di cui vi abbiamo appena parlato, c’è la possibilità di studiare Scienze dell’Amministrazione nelle università telematiche. Si tratta di atenei che hanno lo stesso valore legale degli atenei tradizionali, ciò vuol dire che il titolo di studio che rilasciano è equipollente a quello delle università classiche, con le stesse possibilità di sbocchi professionali e di partecipazione a concorsi pubblici. Tutto è reso possibile grazie al riconoscimento del MIUR, senza dimenticare la valutazione dell’ANVUR che ogni anno verifica le condizioni degli atenei tradizionali e online, dando loro un voto e mettendo in evidenza i punti di favore e le criticità in modo da migliorare per il futuro.

La differenza principale sta nel modello di didattica che viene messa a disposizione: nelle università online, infatti, i corsi di studio sono totalmente in modalità e-learning, quindi gli studenti possono collegarsi direttamente da remoto per seguire le lezioni sia in diretta in modalità sincrona, sia in differita in modalità asincrona quindi con le video registrazioni che sono disponibili h24, 7 giorni su 7. L’unico obbligo di presenza in aula fisica riguarda gli esami di profitto che devono svolgersi in una delle varie succursali che ogni università ha a disposizione sul territorio italiano.

Il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione on line si rivolge a studenti e lavoratori che non hanno il tempo di seguire le lezioni in presenza. È adatto a tutte quelle persone che hanno bisogno di gestire il tempo da dedicare allo studio in base ai propri impegni lavorativi e personali. Grazie alle facoltà per via telematica è possibile quindi coniugare impegni didattici e vita privata, lavoro ed esami e sarà più semplice terminare il corso di studi nel tempo stabilito senza andare fuori corso.

In questo momento sono solo 2 gli atenei per via telematica che mettono a disposizione corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze dell’Amministrazione: Unitelma Sapienza e San Raffaele, tuttavia non è escluso che in futuro possa aggiungersi qualche altra struttura. In realtà Unitelma è l’unica delle due ad erogare sia corsi di laurea triennale, sia corsi di laurea magistrale, perciò chi ha intenzione di conseguire entrambe le lauree potrebbe optare per questa università, visto che ci sono a disposizione entrambi i corsi. Per la laurea breve, invece, sia Unitelma Sapienza, sia San Raffaele eroga corsi di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione. Scopriamo allora insieme i rispettivi corsi in ogni università telematica:

Facoltà di Scienze dell’Amministrazione: materie ed esami

Volete iscrivervi ad uno dei corsi di laurea in Scienze dell'Amministrazione online ?

Ora passiamo alle materie di Scienze dell’Amministrazione che possiamo trovare nei diversi piani di studio. Come accade anche per le altre facoltà troviamo discipline di base, discipline caratterizzanti e materie complementari. Come abbiamo detto già nel primo paragrafo introduttivo, c’è grande spazio al Diritto nelle sue diverse declinazioni:

IUS/04 ‐ Diritto commerciale

IUS/05 ‐ Diritto dell’economia

IUS/06 ‐ Diritto della navigazione

IUS/07 ‐ Diritto del lavoro

IUS/08 ‐ Diritto costituzionale

IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico

IUS/10 ‐ Diritto amministrativo

IUS/13 ‐ Diritto internazionale

IUS/14 ‐ Diritto dell’unione europea

IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato

Più nello specifico gli esami di Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) che troviamo tipicamente nei vari atenei, che siano essi tradizionali o online, riguardano:

SPS/01 – Filosofia politica

SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche

SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici

M‐PSI/06 ‐ Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

SPS/09 ‐ Sociologia dei processi economici e del lavoro

SECS‐P/01 ‐ Economia politica

SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata

SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle imprese

SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale

Inoltre sono richiesti 48 Crediti Formativi Universitari ed inoltre la conoscenza in forma scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre ad attività esterne, come tirocini e stage formativi.Per quanto riguarda invece gli esami di Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) che troviamo tipicamente nei vari atenei, che siano essi tradizionali o online, riguardano:

INF/01 ‐ Informatica

ING‐INF/05 ‐ Sistemi di elaborazione delle informazioni

MAT/09 ‐ Ricerca operativa

SECS‐P/05 ‐ Econometria

SECS‐S/03 ‐ Statistica economica

SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale

SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle imprese

SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale

SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche

SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Prima di concludere però non può mancare un ultimo approfondimento sulle opportunità di trovare lavoro una volta ottenuta la laurea: allora cosa potete fare dopo il titolo di studio in Scienze dell’Amministrazione?

Cosa fare dopo la laurea in Scienze dell’Amministrazione? Gli sbocchi lavorativi

Quali sono gli sbocchi lavorativi di Scienze dell’Amministrazione? Ora vi spieghiamo cosa fare dopo aver ottenuto il titolo di studio, sia per quanto riguarda la laurea triennale, sia per quanto riguarda la laurea magistrale.

Per quanto riguarda la laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione le opportunità di trovare occupazione riguardano le amministrazioni pubbliche (locali e centrali), le imprese, le organizzazioni private e nel terzo settore, con i seguenti sbocchi occupazionali:

Attività di funzionario della pubblica amministrazione

Attività negli uffici legali di imprese private, banche e istituti di credito

Attività di esperto contabile

Consulenza manageriale e del lavoro

Chi invece prosegue gli studi ed ottiene un titolo di studio specialistico in Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, le possibilità di trovare lavoro riguardano le aree dei comparti amministrativi degli organi dello stato, delle amministrazioni statali, degli enti pubblici territoriali e delle associazioni, istituzioni e fondazioni private con finalità di carattere pubblico, con funzioni di elevata responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e di controllo. Nel dettaglio gli sbocchi lavorativi possono essere i seguenti:

Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali

Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze

Tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di certificazioni e documentazioni personali

Manager

Dirigenti quadri

C’è anche chi vuole diventare Esperto contabile, tuttavia il solo titolo di studio non basta (nonostante sia sufficiente la laurea breve). Dopo la discussione della tesi è necessario effettuare un praticantato di 18 mesi presso lo studio di un Dottore commercialista o di un Esperto contabile (6 mesi di tirocinio possono essere svolti anche durante il corso di studio). A questo punto è possibile effettuare l’esame di Stato che poi consente l’iscrizione all’Albo B per l’abilitazione all’esercizio della professione.

Chi ha una laurea magistrale, infine, può aspirare anche a diventare insegnante in licei, istituti tecnici e professionali. I laureati possono infatti prendere parte alla classe di concorso A-46 in Scienze giuridico-economiche, previo l’ottenimento di un minimo di 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari: SECS-P, SECS-S e IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10.

Per quanto riguarda gli istituti professionali troviamo indirizzi che riguardano il “Sistema moda”, quello sui “Servizi commerciali”, sui “Servizi sociosanitari”, sui “Servizi per l’enogastronomia e sull’ospitalità alberghiera con l’opzione di specializzarsi nella produzione di prodotti dolciari artigianali e industriali. Invece in merito agli istituti tecnici sono previsti il settore economico, quello tecnologico, quello sul turismo e quello che riguarda i trasporti e la logistica, senza dimenticare varie declinazioni come “Amministrazione, finanza e marketing” e “Sistemi informativi aziendali”.

Ancora avete qualche domanda sulla Facoltà di Scienze dell’Amministrazione? Allora non esitate a compilare il form che trovate qui di seguito e gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile.