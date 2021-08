GRADUATORIA TEST MEDICINA: DIFFERENZA TRA ASSEGNATO E PRENOTATO

Come sai, quello di Medicina e Odontoiatria è un concorso di ammissione a livello nazionale, vale a dire che ogni candidato può decidere, durante la fase di iscrizione, di inserire un numero di preferenze e di concorrere per tutti i posti disponibili in Italia. Se vuoi sapere la differenza tra posto assegnato e prenotato, continua a leggere l’articolo.

TEST MEDICINA 2021: LA GRADUATORIA

Vediamo prima di tutto di capire come funziona la graduatoria nazionale. I risultati del test di Medicina vengono elaborati dal CINECA per conto del Ministero, e vengono inseriti sul portale del Miur dedicato all’Accesso Programmato. Successivamente viene pubblicata la prima graduatoria.

Dopo questa prima fase incominciano le assegnazioni successive e gli scorrimenti di graduatoria: è proprio qui che vi potreste trovare nella condizione di assegnato o prenotato! Cosa fare in questo caso? Vediamolo insieme nel dettaglio.

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2021: COSA FARE SE RISULTI ASSEGNATO

Sei risulterai assegnato, è un’ottima notizia, perché i candidati assegnati possono iscriversi all’ateneo che risulta essere la loro prima preferenza utile. Gli assegnati avranno a disposizione 4 giorni di tempo (incluso il giorno della pubblicazione della graduatoria ed esclusi i festivi e il sabato) per potersi immatricolare, altrimenti saranno eliminati dalla graduatoria e si procederà con lo scorrimento.

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2021: COSA FARE SE RISULTI PRENOTATO

Se, invece risulterai prenotato, la situazione è un po’ diversa: significa che hai un posto assicurato in uno degli atenei che hai indicato all’interno delle scelte successive alla prima.

In questo caso hai due possibilità:

Puoi immatricolarti presso l’ateneo assegnato entro 4 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Attenzione però: questo caso la mancata immatricolazione non comporta l’esclusione dal concorso. Puoi temporeggiare e attendere lo scorrimento, effettuando la conferma di interesse all’immatricolazione sul portale Universitaly (entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria) e aspettare che si liberi un posto presso la sua prima scelta o un ateneo migliore. Nel momento in cui si libera un posto presso la prima scelta il prenotato diventa assegnato e dovrà procedere con l’immatricolazione entro 4 giorni dalla data della nuova assegnazione.

GRADUATORIE TEST MEDICINA 2021: COSA SIGNIFICA ESSERE IDONEO

Se nella graduatoria unica nazionale sei idoneo cosa significa? Gli idonei sono i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti, ma che non risultano essere assegnati o prenotati presso nessun ateneo e quindi si trovano in fondo agli ultimi posti nella graduatoria.

Cosa bisogna fare in questo caso? L’idoneo deve effettuare la conferma di interesse all’immatricolazione, con la speranza che si liberino abbastanza posti e dunque riuscire ad entrare.

GRADUATORIE TEST D’INGRESSO: LO SCORRIMENTO

Dopo che la graduatoria sarà pubblicata, tienila d’occhio, è importantissimo, soprattutto se sei risultato prenotato o idoneo. Queste due figure infatti devono attendere lo scorrimento di graduatoria, che avviene nel caso in cui i candidati assegnati rinunciano al proprio posto o non effettuano l’immatricolazione entro i tempi previsti.

Il primo scorrimento di graduatoria avverrà nel giorno stabilito dal Miur e a questo ne seguiranno altri finché non saranno assegnati tutti i posti disponibili.

TEST INGRESSO MEDICINA 2021: LE NOSTRE RISORSE

