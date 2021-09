Test veterinaria 2021: quello che dovete sapere

Per alcuni di voi l’estate è iniziata da poco, e ci stiamo riferendo ai maturandi che hanno dovuto affrontare gli esami di maturità. Però, se tra questi c’è qualcuno che intende proseguire la carriera universitaria iscrivendosi alla facoltà di veterinaria, deve essere pronto e consapevole del fatto che dovrà superare il Test Ammissione 2019 di Veterinaria. Noi oggi siamo qui per darvi tutte le info utili su come prepararvi, dove poter trovare le simulazioni, e quindi esercitarvi da voi, e dove trovare i quiz. Chi ha tempo, non perda tempo, iniziamo subito.

Test veterinaria: come prepararsi

Iniziamo subito col dirvi che il test è composto da 60 domande a cui bisognerà rispondere in 100 minuti. Le domande quest’anno sono così suddivise:

16 quesiti di Chimica

10 quesiti di Logica

12 quesiti di Cultura generale

16 quesiti di Biologia

6 quesiti di Fisica e Matematica

Ogni risposta esatta varrà 1,5 punti, ogni risposta sbagliata -0,4 punti, ogni risposta non data 0 punti. Per prepararvi al meglio, è necessario studiare bene, ripassare nozioni che già conoscete e approfondire quelle in cui vi sentite più deboli. I test d’ingresso non sono affatto semplici perché abbracciano diverse materie quindi è bene studiare dalle simulazioni e dai quiz e per questo ci siamo noi a darvi una mano.

Test veterinaria: simulazioni

Provare le simulazioni degli anni passati è un esercizio molto utile perché vi consente di rendervi conto di quello che vi troverete ad affrontare. Prima di provarle, però, il consiglio che vi diamo è quello di ripassare e studiare bene e, se possibile, cercate di organizzarvi con uno schema di studio dettagliato, cronometratevi in modo da riuscire a fare tutto nei tempi che avete a disposizione. Per darvi un ulteriore aiuto, vi consigliamo di dare un’occhiata alle raccolte delle simulazioni ai test degli anni precedenti e di provare a farle seguendo i consigli che vi abbiamo dato. Ecco le raccolte:

Test veterinaria: i quiz

Per concludere i nostri consigli su come prepararvi a questi test, l’ultimo suggerimento che ci sentiamo di darvi è quello di dare un’occhiata ai quiz. Sono disponibili diversi libri fatti proprio per chi si deve preparare ai test, all’interno ci sono centinaia e centinaia di domande sui diversi ambiti che troverete il giorno del test. Ricorrendo a questi libri di quiz e alle simulazioni potrete arrivare il giorno del test con una buona preparazione e poi, lì, dovete mantenere alti l’attenzione e la concentrazione e mettercela tutta.

