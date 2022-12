X Factor 2023 torna su Rai 2? La risposta di Fedez

X Factor 2023 torna su Rai 2? Le indiscrezioni

X Factor 2023 sarà sempre su Sky Uno oppure tornerà su Rai 2 come le sue origini? L’indiscrezione arriva qualche giorno fa da Dagospia: in seguito all’interruzione di Italia’s Got Talent, la cui direzione è passata a Disney+, Sky vorrebbe valutare con Fremantle cosa fare del talent show partito proprio da mamma Rai. Ovviamente questo tema è stato portato alla luce durante l’ultima conferenza di X Factor in attesa della finalissima di giovedì 8 dicembre.

X Factor 2023 torna su Rai 2? Cosa ha detto Fedez

Quando il giornalista Luca Dondoni ha posto questo quesito nel corso dell’incontro con la stampa, subito ha preso la parola Fedez, dichiarando di essere a conoscenza che qualcuno avrebbe fatto questa domanda. “Non so come fai a sapere che contratti abbiamo. Credo sia stata una edizione in cui finalmente, almeno parlo soggettivamente, né a nome della rete, né a nome di Fremantle, ho respirato l’aria che respiravo quattro anni fa. I numeri ci danno ragione. Io ci sono in caso. Il bilancio complessivo di questa edizione e credo sia più che ottimo. Io sono cresciuto televisivamente in questo programma“, ha fatto sapere. Ovviamente rimane tutto aperto.

X Factor 2022: le anticipazioni della finale

“Questa esperienza va presa come una grande vetrina, non come l’inizio di una carriera, una opportunità per vendere dischi. Si tratta di un riflettore che rimane accesso ed inevitabilmente si spegnerà. I Tropea avevano un brano del 2018 e finalmente ora è uscito, i Maneskin nemmeno avevano vinto X Factor eppure adesso vedete voi dove sono. X Factor è il tassello di un percorso di una carriera in una discografia che è un fast food, molto veloce“, ha aggiunto il cantante in attesa dell’ultima puntata. Nella finalissima si sfideranno Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI e Tropea. Saranno loro a scontrarsi su uno dei più importanti palchi per la musica in Italia, l’ambitissimo Mediolanum Forum di Assago, per l’ultimo scontro di questa edizione, in diretta alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8.

