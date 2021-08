TEST MEDICINA 2021: COME IMMATRICOLARSI DOPO LA GRADUATORIA

Il test d’ingresso per Medicina si svolgerà tra pochi giorni, il 3 settembre, ma è bene cominciare ad informarsi su come funziona l’immatricolazione. Dovrai affrontare le domande e sperare che i risultati siano positivi, permettendoti di raggiungere il punteggio minimo per entrare in graduatoria e avere la possibilità di conquistare uno dei posti disponibili: se infatti risulterai assegnato, ti consigliamo di stare attento e consultare gli scorrimenti! Nel caso contrario dovrai aspettare gli altri scorrimenti e sperare che tanti rinuncino o non procedano con l’immatricolazione. Attenzione però: se risulti assegnato sia alla graduatoria che allo scorrimento, devi sapere che non puoi temporeggiare e devi immatricolarti entro dei tempi definiti dal Miur, pena l’esclusione dalla graduatoria. In questo articolo ti aiuteremo a capire come fare per immatricolarsi.

IMMATRICOLAZIONE A MEDICINA CON POSTO ASSEGNATO

Una volta uscita la graduatoria o lo scorrimento di graduatoria, oltre alla posizione, capirai se sei “assegnato”, “prenotato” o “idoneo”. L’essere assegnato significa che hai ottenuto un posto a medicina presso la facoltà da te indicata in fase di iscrizione come prima scelta. Bravissimo, ma aspetta a festeggiare: prima pensa ad immatricolarti! Secondo quanto stabilito dal Miur nel bando 2021, avrai infatti solo 4 giorni – incluso il giorno in cui viene pubblicata la graduatoria ed escluso il sabato e giorni festivi – per immatricolarti presto l’università indicata, pena l’esclusione dalla graduatoria.

L’immatricolazione avviene secondo le procedure amministrative definite da ogni università: in genere è necessario accettare il posto online, compilare un modulo d’iscrizione, presentare delle fototessere e presentare la ricevuta di pagamento della prima rata di tasse universitarie.

Consulta comunque il sito dell’università o contattala per conoscere la procedura esatta.

COME IMMATRICOLARSI A MEDICINA CON POSTO PRENOTATO

Se invece hai ottenuto un posto in un ateneo che non rappresenta la tua prima scelta, risulterai “prenotato”. A questo punto hai due alternative: immatricolarti presso quell’università o aspettare gli scorrimenti per vedere se riesci a entrare nella facoltà da te preferita. Se decidi di immatricolarti nell’ateneo assegnatoti, dovrai seguire la stessa procedura che vale per gli assegnati e immatricolarti entro 4 giorni.

Nel secondo caso, invece, devi collegarti all’area riservata che hai su Universitaly e confermare l’interesse all’immatricolazione: questa procedura deve essere effettuata entro le 12:00 del 5° giorno dalla pubblicazione della graduatoria (esclusi sabato e festivi), pena l’esclusione dalla graduatoria. L’interesse all’immatricolazione deve essere confermato anche dagli studenti idonei in vista dei successivi scorrimenti.

TEST MEDICINA 2021: RISULTATI E SOLUZIONI

