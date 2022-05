Il Corso Magistrale in Scienze Pedagogiche fa parte della Classe di Laurea LM-85. Leggi la guida per saperne di più!

La classe di laurea LM-85 è afferente ad un corso della durata di due anni che porta ad avere un titolo di studi in Scienze Pedagogiche. Nello specifico chi vuole iscriversi a questo corso deve essere in possesso della laurea triennale appartenente al corso di Scienze dell’Educazione e della Formazione, identificato con la classe di laurea L-19.

Chi si iscrive a questo corso dovrà approfondire le competenze e le conoscenze teoriche e pratiche nelle scienze pedagogiche e dell’educazione e in quelle discipline che, come la filosofia, la storia, la psicologia e la sociologia permettono applicazioni in diversi contesti educativi e formativi. Inoltre i futuri laureati saranno capaci di usare in modo adeguato le metodologie di ricerca educativa di natura teoretica, storica, empirica e sperimentale, negli ambienti formali, non formali e informali di formazione. Scopriamo insieme quali opzioni di studio ci sono nelle università italiane.

LM-85 nelle Università Italiane

Il corso di laurea che fa riferimento alla classe LM-85 Scienze Pedagogiche è molto diffuso e si può trovare sia nelle università statali, sia nelle università telematiche.

Negli atenei classici ci sono diversi corsi a disposizione: dall’indirizzo di Consulenza pedagogica per la disabilità e la marginalità fino al curriculum di Scienze pedagogiche e progettazione educativa. Le migliori facoltà di Scienze Pedagogiche nelle università frontali sono:

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Università degli Studi di Torino

Università degli Studi di Genova

Università Cattolica del Sacro Cuore

Università degli Studi di Trieste

Vediamo insieme invece quali possibilità di studio ci sono negli atenei online.

Scienze Pedagogiche nelle Università Telematiche

×

Ricevi gratuitamente informazioni sui corsi di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Carbonia-Iglesias Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia La Spezia L'Aquila Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Olbia-Tempio Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Medio Campidano Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Ogliastra Trapani Trento Treviso Trieste Udine Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo ESTERO Seleziona l'area di interesse Agraria Archeologia Architettura Moda e Design Beni Culturali Criminologia Economia Filologia Filosofia Giurisprudenza Ingegneria Ingegneria Civile Ingegneria Energetica Ingegneria Gestionale Ingegneria Industriale Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Lettere Lingue Pedagogia Psicologia Scienze Biologiche Scienze del Turismo Scienze dell'Amministrazione Scienze della Comunicazione Scienze della Formazione Scienze della Nutrizione Scienze Motorie Scienze Politiche Sociologia Trasporti Accetto la Normativa Privacy Termini e Condizioni del servizio.

Come possiamo vedere dalla tabella, chi vuole iscriversi alla classe LM-85 Scienze Pedagogiche online ha molte opzioni tra cui scegliere, infatti attualmente sono quattro le università online riconosciute dal MIUR che erogano questo corso e che quindi hanno lo stesso valore legale delle università statali sopra citate:

Studiare Pedagogia Online ha numerosi vantaggi che riguardano la flessibilità per seguire le lezioni in modalità e-learning, i costi che sono minori rispetto alle università telematiche e la possibilità di dare esami: in queste strutture infatti ci sono più sessioni e quindi è possibile riuscire a laurearsi più brevemente.

Scienze Pedagogiche: quali sono gli sbocchi lavorativi?

Chi scegliere di iscriversi alla classe LM-85 Scienze Pedagogiche ha molti sbocchi lavorativi sia come libero professionisti sia come dipendente:

nelle istituzioni scolastiche sia pubbliche che private, sia comunali che regionali per svolgere attività di ricerca educativa e di consulenza

nel campo educativo del terzo settore

nei diversi tipi di servizi in campo educativo e formativo, messi in campo dai diversi gradi della Pubblica Amministrazione.

Ricordiamo che studiare Pedagogia Online dà le stesse opportunità di sbocchi lavorativi di un titolo di studio ottenuto per via tradizionale. Al momento l’unica differenza che riguarda questa classe di laurea sta nel fatto che per via telematica non ci sono corsi di Scienze della Formazione Primaria, come detto in precedenza. Ricordiamo che questo corso di studi prepara alla professione di insegnante della scuola primaria e dell’infanzia, mentre il corso in Scienze Pedagogiche alla professione di educatore in strutture quali asili nido, comunità, ludoteche o di lavorare nei servizi sociali. Capiamo insieme allora a quali classi di concorso è possibile accedere con questa laurea.

LM-85: cosa si può insegnare?

Con la classe di laurea LM-85 cosa si può insegnare? Grazie alla laurea magistrale in Scienze Pedagogiche si può accedere alle seguenti classi di laurea:

A-18 – Filosofia e Scienze umane

– Filosofia e Scienze umane A-19 – Filosofia e Storia

– Filosofia e Storia A-74 – Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena

– Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena A-77 – Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

– Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina A-78 – Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca

– Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca A-79 – Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

– Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca A-80 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine A-81 – Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine A-84 – Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

– Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano A-85 – Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

Se avete ancora dei dubbi, compilate il form qui di seguito e gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile!