Guida alla Laurea Online in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche, tutte le info su: migliori università telematiche, corsi, costi, sbocchi lavorativi e opinioni degli studenti

Il corso di laurea in Pedagogia online è un percorso di studi multidisciplinare tra i più longevi, essendo disponibile già dall’Anno Accademico 2004-2005 presso alcune università telematiche. Questo aspetto testimonia il successo del corso dal punto di vista dei contenuti e delle aree di studio nonché la bontà del percorso formativo al punto di vista degli sbocchi professionali.

La laurea online in Pedagogia è riconosciuta dal MIUR: le Università Telematiche che propongono questo percorso di studi infatti sono comprese tra gli 11 atenei che rilasciano titoli aventi valore legale ed equivalenti a quelli che rilasciano gli atenei tradizionali.

Studiare Pedagogia on line quindi offre la stessa preparazione e le stesse opportunità professionali destinate a chi decide di frequentare un’Università Statale.

Il piano di studi è improntato alla multidisciplinarietà e comprende materie di ambito umanistico alternate a saperi di ambito pedagogico, metodologico-didattico, filosofico, psicologico, sociologico e antropologico.

Punto di forza degli Atenei online è la flessibilità. L’iscrizione ai corsi di Pedagogia a distanza è infatti attiva tutto l’anno e non è quindi necessario attendere l’inizio di un anno accademico per scegliere di intraprendere un percorso di studi.

L’accesso alle lezioni, al materiale didattico (fornito dalla facoltà) e a tutte le attività proposte dall’ateneo online è inoltre possibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana. Questo aspetto si rivela particolarmente vantaggioso per quegli studenti e lavoratori con famiglia che hanno necessità di coniugare gli studi con gli impegni personali.

Corsi di Laurea in Pedagogia Online: le opzioni disponibili

La laurea online in Pedagogia riconosciuta dal MIUR dispone di numerose opzioni che si dividono in corsi di laurea di primo livello e corsi di laurea magistrale o di secondo livello. Ecco di seguito le opzioni disponibili:

×

Il corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, identificato con la classe di laurea (L-19), si compone di un percorso di studi di durata triennale alla fine del quale lo studente ha assimilato saperi di base e capacità pratiche nelle scienze della pedagogia e nelle sue applicazioni di metodo e didattica. A questi si uniscono lo studio e le competenze di area filosofica, sociologica e psicologica in una prospettiva di approccio che consente l’individuazione e la soluzione delle problematiche educative.

Importanti anche gli aspetti didattici legati all’analisi sociale, culturale e territoriale, e gli aspetti formatici che consentono la realizzazione, la gestione e la valutazione di progetti educativi, capaci di soddisfare la crescente domanda.

Prosecuzione naturale al corso triennale è il corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche online, classe di laurea (LM-85). Questo corso di Pedagogia online si concentra con particolare attenzione all’ambito educativo, formativo e della formazione nelle organizzazioni attraverso gli approfondimenti teorico e pratico delle scienze pedagogiche e dell’educazione.

Strutturato anch’esso con una spiccata interdisciplinarietà si propone di ampliare le competenze riguardanti la ricerca educativa e la formazione, la consulenza, la progettazione, l’accompagnamento educativo e formativo degli individui e degli individui diversamente abili.

La classe di laurea (LM-57) in Scienze dell’Educazione degli Adulti e della Formazione Continua è strutturata in un percorso biennale magistrale il cui obiettivo è la formazione professionale, l’aggiornamento o la riqualificazione di competenze degli adulti. Il percorso di studi coinvolge l’ambito della pedagogia, delle risorse umane ma include anche saperi legati alla gestione e organizzazione delle imprese in un contesto di formazione permanente.

Laurea Triennale in Pedagogia online: i corsi disponibili

Chi sta pensando di iscriversi a un corso di laurea triennale in Pedagogia online presso una delle Università Telematiche riconosciute dal Miur ha attualmente a disposizione le seguenti opzioni:

×

L’Università Telematica Guglielmo Marconi è stato il primo ateneo online a erogare il corso di laurea in pedagogia a distanza, attivato già dall’A.A. 2004/2005. Attualmente la storica Università eroga il corso in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) in due distinti curricula:

Educazione Sociale e di Comunità

Educatore nei Servizi per l’Infanzia

I primi due anni del triennio seguono un piano di studi pressoché identico, incentrato alle conoscenze di base proprie della pedagogia. Il terzo anno invece si caratterizza per una spiccata tendenza alla specializzazione nell’indirizzo scelto.

Educazione sociale e di Comunità concentra il percorso sulla Psicologia Sociale, sulla Didattica, sulla Psicologia clinica e sulle Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento, mentre il curriculum in Educatore nei Servizi per l’Infanzia affronta le aree di studio dei Processi di sviluppo ed educazione della prima infanzia, dei Processi cognitivi, della Dialettica del gioco, della Psicopatologia dello sviluppo della prima infanzia.

Gli sbocchi professionali riguardano l’Insegnamento nella formazione professionale e le mansioni di tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale.

Anche l’Università Telematica eCampus propone un doppio indirizzo per il suo corso di laurea triennale in Pedagogia online, erogati dalla facoltà di Psicologia:

Scienze dell’Educazione e della Formazione

Scienze dell’Educazione e della Formazione – Prima Infanzia

Scienze dell’Educazione e della Formazione nel suo curriculum di base fornisce le competenze necessarie per poter progettare, realizzare e gestire interventi nel campo della formazione e dell’educazione. Questo percorso inoltre risponde alle esigenze di coloro che hanno una forte motivazione a lavorare in ambito educativo (come operatore pedagogico, educatore sociale, animatore ludico e ricreativo, educatore in ambito giudiziario).

Il corso di laurea triennale in Pedagogia online dedicato all’Educazione della Prima Infanzia è strutturato in modo da agevolare lo sviluppo di competenze per effettuare interventi educativi in servizi per bambini e famiglie 0-3 anni, quali nidi, micro-nidi, ludoteche.

Gli sbocchi occupazionali di conseguenza riguardano il settore dell’educazione professionale nei servizi culturali e territoriali, nell’area del disagio infantile e della multiculturalità, nei servizi alla persona sia in strutture pubbliche che private.

L’Università Telematica IUL, da sempre attento all’area della formazione pedagogica e didattica eroga il corso di laurea triennale on line in Scienze e Tecniche dell’Educazione e dei Servizi per l’Infanzia.

Il corso si propone di fornire le competenze professionali specifiche per chi intende operare nei servizi rivolti all’infanzia, dalle ludoteche agli asili nido, passando per i centri di orientamento e sostegno per i genitori.

L’Università Telematica Giustino Fortunato eroga il corso triennale in Scienze dell’Educazione (L-19) allo scopo di formare professionisti nel campo dei servizi educativi rivolti a tutte le fasce d’età, a persone con deficit e a soggetti emarginati.

Obiettivo è la competenza nella pianificazione e nella progettazione di attività finalizzate alla all’inclusione sociale, in collaborazione con altre figure professionali e nei vari contesti educativi. Completa la formazione lo studio di una lingua straniera e l’utilizzo dei mezzi digitali.

Presso l’Università Telematica UniDav il corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione online è attivato con l’indirizzo specifico in Educatore nei Servizi per l’Infanzia.

Il corso forma professionisti competenti e altamente qualificati, in grado di operare nei servizi educativi per l’infanzia 0-3, inseriti nel “Sistema integrato di educazione e d’istruzione” (l. 107/2015), gestiti sia da soggetti pubblici che privati.

La laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L19) è il requisito indispensabile per consentire all’educatore di lavorare con interventi di tipo educativo e ludico indirizzati a un’utenza compresa dai 0 ai 6 anni.

Anche l’Università Telematica Niccolò Cusano propone per la classe di laurea (L-19) la possibilità di scegliere tra due indirizzi:

Educatore Psicoeducativo e Sociale

Educatore Servizi per l’Infanzia

Il primo ha lo scopo di offrire allo studente conoscenze e competenze nel campo dell’intervento sociale, nell’attività educativa e pedagogica in contesti di tipo scolastico, ludico, sociale e multi culturale.

Il secondo, dedicato più specificatamente all’infanzia, è finalizzato alla formazione dell’operatore professionale di area socio-pedagogica, una figura professionale che opera nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e può operare con attività e progetti di prevenzione della dispersione scolastica e del disagio giovanile.

Il corso di laurea triennale in pedagogia online dell’Università Telematica Pegaso si propone di far acquisire conoscenze e competenze nelle scienze dell’educazione con insegnamenti e competenze trasversali. Particolare attenzione è data alla progettazione e alla produzione di azioni in base ai contesti, alle specificità degli utenti, al territorio cui il progetto è dedicato in base alla domanda formativa.

Laurea Magistrale in Pedagogia Online: le opzioni disponibili

Gli studenti in possesso di una laurea triennale in pedagogia che desiderano proseguire il proprio percorso di formazione con una laurea magistrale in Pedagogia online hanno a disposizione numerose opzioni. Gli atenei telematici infatti sviluppano i percorsi di formazione e studio con l’intento di fornire un percorso il più possibile completo e professionalizzante. I corsi di laurea magistrale, o di secondo livello, durano due anni e prevedono l’acquisizione di 120 crediti formativi per il completamento del percorso. Ecco un elenco dei corsi erogati dagli atenei con Pedagogia online:

×

La Laurea Magistrale In Pedagogia online (LM-85) erogata dall’Università Telematica Guglielmo Marconi fornisce conoscenze avanzate con particolare attenzione agli aspetti legati agli approcci qualitativi e relazionali, nonché competenze approfondite relative alla consulenza, alla progettazione, all’accompagnamento in ambito educativo, formativo e della formazione nelle organizzazioni. L’approccio interdisciplinare agli aspetti relazionali, educativi, culturali arricchisce questo percorso volto alla formazione di alto livello.

Nella classe di laurea (LM-85) l’Università Telematica eCampus propone ben tre indirizzi per il suo corso di laurea in Scienze Pedagogiche online:

Pedagogia della Disabilità e Marginalità

Pedagogia e Scienze Umane

Teorie e Metodologie dell’e-Learning, Didattica Digitale e Media Education invece

Il primo è un corso di recente istituzione che si propone di formare la figura professionale del pedagogista in un’ottica estesa a un ampio campo di interventi ma con un focus rivolto alla progettazione di interventi dedicati a persone con disabilità fisica, mentale e sensoriale.

Pedagogia e Scienze Umane si concentra su chi intende operare nell’ambito della consulenza e della ricerca educativa all’interno dell’istituzione scolastica o di servizi educativi e formativi erogati da soggetti sia pubblici che privati.

Teorie e Metodologie dell’e-Learning, Didattica Digitale e Media Education invece si propone di creare una figura professionale capace di fare da ponte tra le teorie e le pratiche pedagogiche e i media affrontando i problemi di natura sia pedagogica che tecnologica: la didattica in questo senso occupa la parte principale del corso di studi. Campi d’impiego sono soprattutto nell’applicazione delle metodologie didattiche innovative.

Il corso di laurea magistrale in pedagogia online dell’Università Telematica IUL appartiene in realtà alla classe di laurea (LM-57) in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua. Il corso forma specialisti in grado di operare con successo nella progettazione, erogazione, promozione, organizzazione, coordinamento e valutazione dei servizi formativi per adulti in base ai diversi contesti lavorativi, territoriali, sociali e in base agli obiettivi, siano essi di natura educativa, di formazione continua o di carattere socio-riabilitativo.

Il corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche online (LM-85) erogato dall’Università Telematica Niccolò Cusano è strutturato per formare figure professionali che operano in contesti socio-assistenziali e psico-educativi.

Il corso eroga inoltre saperi utili per l’azione pedagogica con individui diversamente abili. Attitudine alla interdisciplinarietà e ad azioni di carattere collaborativo completano la struttura di un corso improntato alla flessibilità e ad un alto grado di preparazione.

Anche l’Università Telematica Pegaso offre la possibilità di conseguire una laurea magistrale in Scienze Pedagogiche online. Il corso di Unipegaso si struttura in un percorso biennale che mira ad approfondire le conoscenze e le competenze legate alla pedagogia, alla pianificazione e all’intervento di azioni pedagogiche mirate, secondo un progetto e un sapere metodologico di alto livello.

Se sei in possesso di una laurea triennale in Pedagogia e vuoi sapere come continuare il tuo percorso di formazione e conseguire una laurea magistrale

Università telematiche con Pedagogia: le facoltà online

Chi è alla ricerca di un corso di laurea triennale o magistrale in Pedagogia online può attualmente scegliere tra l’offerta formativa di sette degli undici atenei telematici riconosciuti dal MIUR in Italia:

Unimarconi

eCampus

IUL

Unifortunato

UniDav

Unicusano

Unipegaso

Tutti rilasciano titoli accademici legalmente validi e spendibili nel mercato del lavoro e nei concorsi pubblici. Tutti gli Atenei elencati seguono il modello della didattica a distanza, un sistema che integra video lezioni, dispense e materiale di studio (fornito dalle facoltà) ed esercitazioni, il tutto fruibile in qualunque momento dal web.

Occorre specificare che le prove d’esame presso gli Atenei Telematici si svolgono di norma in presenza, presso le sedi abilitate nel territorio.

Unimarconi è stata la prima Università Telematica con Pedagogia: il corso ha mosso i suoi primi passi infatti già dal 2004-2005, anno di fondazione dell’Ateneo. Unimarconi eroga corsi di laurea online in Pedagogia sia triennali che magistrali secondo una formula ormai consolidata che unisce la formazione on line con esperienze in presenza. Lezioni, seminari, laboratori e numerose attività di approfondimento concorrono a mettere gli studenti e le studentesse nella condizione di ottenere i migliori risultati.

L’Università Telematica eCampus è un ateneo online che gode di grande diffusione, ha numerosi iscritti ed è presente pressoché in tutte le regioni. La piattaforma di apprendimento è progettata per dar vita a un VLE (un Ambiente Virtuale di apprendimento) che contiene e integra le funzioni e le risorse a cui gli studenti possono accedere. Tra queste citiamo oltre alle lezioni e alle verifiche, anche stages, servizi bibliotecari, servizi amministrativi, ricevimenti e altro. Chi vuole studiare Pedagogia a distanza può contare su corsi di laurea triennale e magistrale e su numerosi indirizzi di specializzazione.

L’Università Telematica IUL è un ateneo con Pedagogia online istituitao e composto da un consorzio cui aderiscono attualmente Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e l’Università degli Studi di Foggia. Risponde pertanto a criteri normativi e qualitativi di alto livello, costantemente monitorati e migliorati anche attraverso le valutazioni dell’ANVUR. L’ateneo eroga attualmente corsi triennali e magistrali e consente quindi un percorso di studio completo della Pedagogia online.

Chi intende studiare Pedagogia in una delle Università Telematiche riconosciute dal MIUR troverà le proposte dell’Università Telematica Giustino Fortunato molto interessanti. L’ateneo, istituito nel 2006, propone un metodo didattico innovativo, organizzato secondo avanzati metodi di e-learning che hanno dimostrato in questi anni di attività la loro efficacia. Ad essi si unisce un materiale didattico facilmente fruibile e costantemente aggiornato. Attualmente Unifortunato concentra la propria offerta in Pedagogia al solo corso triennale.

Studiare presso l’Università Telematica UniDav consente l’accesso al corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, ma in un futuro prossimo potrebbe essere attivato anche il percorso magistrale. L’Ateneo, nato per volontà dell’Università Gabriele d’Annunzio (all’interno del quale basa la propria attività) e della Fondazione Ud’A (Fondazione Università Gabriele D’Annunzio), eroga i suoi servizi in ambiente web grazie a una piattaforma conforme agli standard SCORM (lo standard di riferimento per i contenuti e-learning). I docenti sono, per la maggior parte, quelli dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti: un’assicurazione di qualità e competenza.

L’Università Telematica Niccolò Cusano eroga sia la laurea triennale che quella magistrale in Pedagogia. L’Ateneo non statale con sede a Roma è legalmente riconosciuto dal MIUR e utilizza un modello didattico composto da una formazione blended (o mista) e quindi con elementi e attività sia in presenza che on line.

Gli studenti e le studentesse possono frequentare l’ateneo Unicusano come farebbero se fossero iscritti in un’Università tradizionale, ma possono anche decidere di seguire i corsi online o ancora di alternare la modalità di frequenza, tutto in assoluta libertà. Naturalmente in questo periodo occorre tenere ben presenti le restrizioni che potrebbero esserci in questo periodo di emergenza sanitaria.

Pedagogia online presso l’Università Telematica Pegaso può essere studiata sia nei corsi triennali che magistrali. L’ateneo dall’anno della sua fondazione (2006), ha strutturato la propria attività in modo da rispondere in maniera flessibile ed efficace alle esigenze degli studenti. Attualmente Unipegaso ha sposato il modello a distanza anche per quanto riguarda gli esami dei corsi: pertanto l’intero percorso può essere svolto senza la necessità di spostarsi presso le sedi territoriali, che comunque sono numerose e ben distribuite in tutta la penisola.

Laurea online in Pedagogia: quanto costa?

La laurea online in Pedagogia ha costi che possono variare da ateneo ad ateneo. Se sei interessato a un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi consulta con attenzione la tabella riassuntiva riportata qui sotto:

eCampus : da € 2.600

: da € 2.600 Unimarconi : da € 1.600

: da € 1.600 IUL : da € 1.816

: da € 1.816 Unicusano : da € 3.000

: da € 3.000 UniDav: da € 2.000

Unifortunato : € 2.800

: € 2.800 Unipegaso: € 3.000

I costi per la laurea online in Pedagogia sono da intendersi per ogni annualità e possono essere generalmente corrisposti in un’unica soluzione o a rate, che in genere sono due o tre. La forbice di costi relativa ad uno stesso corso può riguardare o meno la possibilità di accedere a sconti e agevolazioni: gli atenei infatti attivano delle convenzioni con enti e associazioni di categoria che possono contribuire ad abbassare in maniera significativa la retta annuale.

Il corso può comunque prevedere costi aggiuntivi per quanto riguarda le spese di segreteria, le tasse regionali e i bolli necessari per i certificati.

Al momento della scelta dell’ateneo la valutazione dei costi rappresenta ovviamente un elemento discriminante e potresti avere la sensazione che i costi degli atenei telematici siano più alti rispetto a quelli delle Università tradizionali.

Occorre tuttavia considerare che il costo delle università tradizionali oscilla in base all’ISEE e non include materiale di studio (che viene invece fornito dalle università telematiche). Ad esso occorre inoltre aggiungere, oltre ai costi di segreteria, anche quelli relativi agli spostamenti, ai pasti, ed eventuale affitto, qualora il corso che hai scelto non fosse disponibile nella tua città.

Ti invitiamo a compilare il form di fine pagina che ti consentirà di parlare con gli esperti di AteneiOnline e conoscere nel dettaglio i costi delle università online e le possibili agevolazioni cui potresti accedere.

Qual è la Migliore Università Telematica con Pedagogia?

La migliore Università telematica con Pedagogia è quella che maggiormente risponde alle tue esigenze. Benché questa risposta possa apparire marcatamente soggettiva e un po’ elusiva rispetto al valore degli Atenei telematici in realtà non lo è affatto: gli atenei telematici, grazie alla grande flessibilità del metodo didattico, sono infatti in grado di adattarsi alle tue necessità e di rendere il corso di studi in linea con le tue esigenze familiari o logistiche e con i tuoi impegni personali o lavorativi. Si tratta di vere e proprie università per studenti lavoratori.

Vi sono comunque degli aspetti di riferimento che è utile tenere in considerazione prima di fare le proprie valutazioni:

offerta didattica

sedi dell’ateneo vicini a dove si vive

qualità della piattaforma didattica di studio

la ricchezza di indirizzi e specializzazioni

costo

L’Università Telematica Guglielmo Marconi, col suo metodo e la sua struttura è la migliore Università telematica con Pedagogia per chi ricerca una tipologia di ateneo che ricalca l’Università Tradizionale. Gode inoltre di grande tradizione poiché stata la prima a erogare la classe di laurea in oggetto.

L’Università Telematica eCampus, invece, brilla per distribuzione sul territorio, grazie alle numerose sedi di cui dispongono pressoché in tutte le regioni.

L’Università Telematica Niccolò Cusano, invece, ha un alto punteggio nella valutazione dell’ANVUR (l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).

Il costo invece appare abbastanza simile in tutti e sette gli atenei telematici con pedagogia, per cui a meno di non poter usufruire di convenzioni particolarmente favorevoli in una delle Università avrete a disposizione più opzioni.

Segnaliamo infine un elemento a favore di quelle università telematiche con Pedagogia che erogano sia la laurea triennale che quella magistrale: questo elemento potrebbe essere particolarmente utile infatti per chi ha intenzione di effettuare il ciclo di studio completo.

Contatta gli esperti di AteneiOnline attraverso il form che trovi a fine pagina per scoprire con loro quale è la migliore università telematica per te.

Pedagogia online nelle principali città italiane

Sono sette le Università telematiche che erogano i corsi di Pedagogia online, a garanzia di una buona diffusione su tutto il territorio. Avere a disposizione una sede del proprio ateneo vicino a casa agevola una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi, ai contatti con la segreteria didattica e, quando possibile, alle sessioni d’esame, se previste in presenza. Vediamo dunque le sedi di riferimento nelle principali città italiane.

Pedagogia online a Roma: sedi e atenei online

Chi vuole studiare Pedagogia online a Roma non avrà alcun problema e potrà contare con una sede vicino a casa propria. Pedagogia online a Roma dispone di numerose strutture: sedi d’esame, poli didattici e campus infatti non mancano nell’Urbe. Vediamo gli indirizzi.

eCampus , in via Matera, 18

, in via Matera, 18 Unimarconi , presso la sede ufficiale di Via Plinio, 44, oppure per le attività didattiche in presenza anche in via Paolo Emilio, 29.

, presso la sede ufficiale di Via Plinio, 44, oppure per le attività didattiche in presenza anche in via Paolo Emilio, 29. Unifortunato , in via XX settembre 68/B

, in via XX settembre 68/B IUL , in Via Guidubaldo del Monte, 54 e (polo tecnologico) in Via Conca d’Oro, 221 – Athens School Italia

, in Via Guidubaldo del Monte, 54 e (polo tecnologico) in Via Conca d’Oro, 221 – Athens School Italia Unicusano , in Via G. Parini, 7

, in Via G. Parini, 7 Unipegaso , in Piazza Castello, 99

, in Piazza Castello, 99 Unidav: non ha sedi a Roma, gli esami in presenza devono essere sostenuti in Piazza San Rocco, 2 a Torrevecchia Teatina, (CH)

Pedagogia online a Milano: sedi e atenei online

Anche per gli studenti lombardi la scelta è ampia: chi intende studiare Pedagogia online a Milano può infatti contare sulle seguenti sedi:

Unimarconi: via Guido Cavalcanti, 5

eCampus: via privata Chioggia, 4

IUL: viale Sarca, 336/f – edificio 16 Scala H

Unifortunato: Galleria del Corso, 2

Unicusano: via Bergamo 11

Unipegaso: via Santa Maria Valle, 2

Pedagogia online a Torino: sedi e atenei disponibili

Chi vuole studiare Pedagogia online a Torino non può contare sulle sedi di tutti gli atenei che erogano il corso, ma l’offerta comunque non manca. Ecco gli indirizzi:

eCampus: galleria S.Federico, 16/C

IUL: Corso Vittorio Emanuele II, 70

Unicusano: via G. Parini, 7

Unipegaso: piazza Castello, 99

La sede di Unimarconi per sostenere gli esami in presenza è invece presente in via Don Luigi Orione, 1 ad Alessandria.

Pedagogia online a Napoli: sedi e atenei disponibili

Anche Pedagogia oline a Napoli gode di ottima diffusione e non mancano, come nel caso di Unipegaso, le sedi principali. Consulta l’elenco qui sotto:

Unimarconi: via Alfonso d’Avalos, 25

eCampus: P.zza G. Bovio, 22

IUL: via Guglielmo Melisurgo, 4

Unicusano: Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 Scala D, piano 5 int.31

Unipegaso: via Santa Chiara 49C, Piazza S. Maria la Nova 44, via Giovanni Porzio presso il Centro Direzionale – Isola F2 – I Piano, nonché a San Giorgio a Cremano (Na) in Corso Roma, 43/47; a Giugliano in Campania (Na) in via Verdi; a Somma Vesuviana (Na) in via Filippo D’Aragona, 3

L’Università Giustino Fortunato ha invece la propria sede principale a Benevento, in viale Raffaele Delcogliano, 12.

Perché scegliere un’Università di Pedagogia online?

Ci sono numerose ragioni valide per scegliere di studiare pedagogia in un‘università a distanza. L’iscrizione al corso di laurea telematica in Pedagogia consente ad esempio, come già detto in questa guida, di ottenere un titolo di studio in tutto e per tutto equivalente a quello che si ottiene con un corso di studi erogato dalle Università tradizionali.

Il vantaggio principale è costituito dall’accesso allo studio e dalla flessibilità: i corsi di laurea online sono perfetti quindi per studenti e lavoratori che non hanno la possibilità di seguire le lezioni in presenza e hanno necessità di gestire il tempo da dedicare allo studio in base alle proprie necessità. Grazie a un corso online inoltre la distanza non è più un problema e lo studente non è obbligato a sostenere onerosi costi legati ai viaggi e agli affitti per studiare una disciplina non presente nella propria città origine.

Studiare in un’università telematica consente poi di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie alle piattaforme telematiche, strumenti didattici che ogni Ateneo online ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative: ogni studente è dotato di username e password per l’accesso alla piattaforma e a tutti i materiali didattici in essa contenuti.

In questo modo anche chi lavora o ha parte della sua giornata occupata da altri impegni può pianificare le proprie sessioni di studio o verifica, incontrare il proprio tutor online e avere accesso ai servizi dell’ateneo.

Le università telematiche però offrono anche altri vantaggi: le iscrizioni ai corsi sono infatti aperte tutto l’anno, non necessitano di test d’ingresso e il requisito fondamentale è il possedimento di un diploma di scuola superiore.

Le prove finali relative ai singoli esami devono in generale essere sostenute con modalità in presenza: occorre però considerare che il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19 che stiamo vivendo obbliga gli atenei online a optare per soluzioni differenti e in linea con quanto viene di volta in volta comunicato dagli organi di governo.

Puoi compilare il form di fine pagina se desideri avere ulteriori informazioni.