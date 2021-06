Grey’s Anatomy 17: la stagione

Grey’s Anatomy 17 prosegue anche in Italia con i nuovi episodi su Fox, mentre in America è arrivato alla sua conclusione. Oltreoceano è andato già in onda il diciassettesimo e ultimo episodio, nel nostro Paese sta per essere trasmesso il quattordicesimo episodio. Nelle prime tredici puntate abbiamo visto tutti i dottori alle prese con la pandemia da Covid-19: Meredith ha preso il virus ed è in condizioni gravissime, ma grazie alla figlia Zola riesce a tornare alla vita e a “lasciare Derek” sulla spiaggia dei sogni. De Luca è stato ucciso e ora Webber e Miranda devono dirlo alla Grey. Ecco cosa succede nel quattordicesimo episodio della diciassettesima stagione!

Grey’s Anatomy 17: trama episodio 14 [SPOILER]

Nel quattordicesimo episodio di Grey’s Anatomy che in America è stato già trasmesso, mentre in Italia andrà in onda l’8 giugno su Sky e in contemporanea su NOW vedremo la reunion di Jackson e April. Lei gli chiederà di trasferirsi a Boston con la figlia Harriett e il marito Matthew al seguito per cambiare vita, inoltre Avery incontrerà anche il padre che proprio come lui anni prima aveva deciso di mettere da parte la carriera per inseguire i suoi sogni. “Jackson decide di fare una visita a suo padre: l’incontro sarà complicato ma lo aiuterà finalmente a rimettersi sulla giusta strada”, si legge nella trama ufficiale. E sul web c’è già chi sogna uno spin-off proprio dedicato a Jackson e April, visto che la storia con Matthew potrebbe naufragare nuovamente con l’ennesimo riavvicinamento con il dottore.

Grey’s Anatomy 17: il cast

Nel cast troviamo gli attori storici Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Jesse Williams (Jackson Avery). Senza dimenticare anche Caterina Scorsone come Amelia Shepherd, Camilla Luddington come Jo Wilson, Kelly McCreary come Maggie Pierce, Kim Raver come Teddy Altman e Giacomo Gianniotti come Andrew DeLuca. E ancora Jake Borelli (Levi Schmitt), Alex Blue Davis (Casey Parker), Sophia Ali Taylor (Dahlia Qadri), Rushi Kota (Vik Roy) e Jaicy Elliot (Taryn Helm).