Guida alla Laurea Online in Filologia, tutte le info su: migliori università telematiche, corsi, costi, sbocchi lavorativi e opinioni degli studenti

La laurea in Filologia online rappresenta uno dei titoli di studio che esercitano da sempre grande fascino per l’area del sapere che abbraccia e per la sua spendibilità in contesti legati allo studio, alla ricerca, alla produzione di testi e alla conoscenza delle lingue e della loro storia.

In Italia il corso di laurea on line in Filologia viene erogato sia dalle università tradizionali che dagli atenei telematici, dove è presente dal 2008: in entrambi i casi si conseguono titoli di studio riconosciuti dal MIUR, che sono quindi equipollenti e ugualmente spendibili nei termini e nei campi previsti dalla legge, compreso l’accesso ai concorsi pubblici per l’insegnamento.

L’offerta formativa della laurea telematica in Filologia si compone di due cicli di studio: quello triennale o di primo livello, cui si accede dopo il conseguimento del diploma di maturità, e quello specialistico o magistrale, che dura due anni e al quale si può accedere solo dopo aver conseguito la laurea triennale.

La laurea in Filologia online, grazie alla preparazione ricca di rimandi culturali, apre il campo a numerose aree di impiego che vanno dall’insegnamento della lingua italiana negli istituti superiori o all’estero, fino all’impiego nelle redazioni per la produzione di testi e di saggi, anche con l’ausilio di tecnologie web. Importanti anche gli sbocchi professionali nel campo dell’editoria e del mercato del libro.

Laurea in Filologia Online: le opzioni disponibili

Se stai pensando di iscriverti a un corso di Filologia online hai attualmente a disposizione i seguenti corsi di laurea online:

Laurea Triennale in Lettere (L-10)

Laurea Magistrale in Filologia Moderna (LM-14)

Laurea Magistrale in Linguistica (LM-39)

Occorre da subito specificare che la laurea in Filologia Moderna è propria del biennio magistrale: ad esso si accede attraverso un percorso di studi di area umanistica, come il corso di laurea triennale in Filosofia o in Lettere Moderne.

La classe di laurea (L-10) identifica le lauree in Lettere infatti prevede una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, letterari e, appunto, filologici. Fulcro della preparazione sono inoltre la conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, geografica ed artistica dell’età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di testi e documenti in originale e la piena padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano. Il laureato in Lettere online (L-10) alla fine del ciclo triennale di studi è in grado di far uso di strumenti informatici e propri della comunicazione telematica.

Sia nei saperi di base che in quelli caratterizzanti il piano di studi di Lettere presenta numerosi esami propedeutici alla Filologia online, come ad esempio Filologia classica, Filologia e linguistica romanza, Linguistica italiana, Filologia della letteratura italiana, Glottologia e linguistica, Didattica delle lingue moderne, Filosofia e teoria dei linguaggi, Filologia della letteratura italiana.

Chi desidera laurearsi a un corso di laurea in Filologia online dovrà dunque, dopo la laurea in lettere, iscriversi alla classe di laurea (LM-14) propria della Filologia Moderna. Il corso, della durata biennale, consente agli iscritti di accedere a una formazione di area filologica, letteraria e linguistica con approfondimenti nel campo delle lingue straniere. Italianistica, letteratura, discipline storiche e filosofiche nonché di informatica applicata alle scienze umanistiche faranno contribuiranno alla formazione di professionalità di alto profilo.

Un’opzione interessante per chi intende avvicinarsi ai saperi di stampo Filologico Moderno è la Laurea Magistrale in Linguistica online (LM-39). Il corso si concentra sullo studio e la comprensione ad alto livello della struttura e dell’evoluzione della linguistica e della letteratura secondo un approccio di stampo cognitivo, sociale e culturale.

Corsi di Laurea Triennale in Filologia online

Come già detto in apertura di questa guida, non esiste una vera e propria laurea triennale in Filologia Moderna. Occorre quindi affrontare la disciplina attraverso i corsi di laurea in Lettere o Filosofia, dove Filologia è ben rappresentata con numerosi esami. I corsi triennali (tre anni di studio e 180 crediti formativi) che attualmente sono erogati dagli atenei telematici in Lettere online sono i seguenti:

eCampus: Laurea Triennale in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo – Indirizzo Letterario (L-10)

eCampus: Laurea Triennale in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo – Indirizzo Artistico, Audiovisivo e dello Spettacolo (L-10)

Unimarconi: Laurea Triennale in Lettere – Orientamento Lingue Moderne (L-10)

Unimarconi: Laurea Triennale in Lettere – Orientamento Moderno (L-10)

Unimarconi: Laurea Triennale in Lettere – Orientamento Classico (L-10)

Unicusano: Laurea Triennale in Lettere (L-10)

Unipegaso: Laurea Triennale in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione (L-10)

L’Università Telematica Guglielmo Marconi eroga il corso di laurea triennale in Lettere online (L-10) con la possibilità di scegliere fra i seguenti piani di studio:

Orientamento Moderno

Orientamento Classico

Orientamento Lingue Moderne

Il corso si propone di fornire conoscenze metodologiche, critiche e disciplinari per la lettura storica della civiltà moderna, dai suoi fondamenti classici e medievali alla sua configurazione contemporanea. questo percorso avviene attraverso lo studio della linguistica, della filologia, della storia e della geografia. L’informatica, applicata al sapere umanistico, e le lingue straniere completano il percorso di formazione. L’indirizzo Moderno pone grande attenzione alla Linguistica e alla Letteratura italiana, mentre l’indirizzo Classico si caratterizza per lo studio approfondito del Greco e del Latino. L’indirizzo Lingue Moderne, infine, permette allo studente di approfondire lo studio di due lingue straniere. In tutti e tre gli indirizzi il piano di studio prevede esami di Filologia e Linguistica.

Anche l’Università Telematica eCampus eroga il corso laurea triennale (L-10) per l’accesso a Filologia con la possibilità di scegliere tra due differenti indirizzi:

Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo – Artistico, Audiovisivo e Spettacolo

Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo – Letterario

Come evidenziato dalla dicitura del corso, l’approccio al sapere si caratterizza per una marcata attenzione al mondo della cultura, che include l’arte, la musica, lo spettacolo e la letteratura.

Il percorso Letterario in particolar modo approfondisce le tematiche e le aree del sapere di carattere linguistico-letterario, con l’obiettivo di creare una figura professionale dotato di un’ampia cultura umanistica e di conoscenze nel campo informatico e tecnico.

Il percorso Artistico, Audiovisivo e dello Spettacolo invece approfondisce l’interconnessione disciplinare fra diversi filoni culturali (arte, televisione, teatro, cinema e nuovi media) per fornire agli studenti specifiche capacità di applicazione delle conoscenze apprese. In entrambi i casi sono previsti esami di linguistica e filologia utili per il proseguo del percorso di laurea specialistica.

Il corso di laurea online in Lettere (L-10) dell’Università Telematica Niccolò Cusano ha l’obiettivo di trasferire agli studenti le principali conoscenze e competenze nell’ambito umanistico, con un occhio attento alle aree più tradizionali delle lettere. Ci sono a disposizione due indirizzi:

Diffusione della conoscenza

Materie letterarie e linguistiche

L’Università Telematica Pegaso, infine, incentra il suo corso di laurea triennale in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione (L-10) con l’obiettivo di formare figure professionali ed esperti della formazione partendo da una solida base di stampo umanistico e culturale.

Corsi di Laurea Magistrale in Filologia Online:

Chi intende conseguire la laurea Magistrale online in Filologia può’ contare sui seguenti corsi:

eCampus: Laurea Magistrale in Letteratura, Lingua e Cultura Italiana – Indirizzo Filologia (LM-14)

Unimarconi: Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne (LM-14)

Unicusano: Laurea Magistrale in Lettere – Scienze Umanistiche (LM-14)

Unipegaso: Laurea Magistrale in Linguistica Moderna (LM-39)

Come si può notare sono due i corsi appartenenti alla classe di laurea (LM-14) propria della Filologia Moderna, mentre la classe di laurea (LM-39) è propria della Linguistica Moderna, disciplina affine.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi eroga il corso di laurea Magistrale in Filologia online (LM-14). Il percorso si sviluppa affrontando un programma ricco di approfondimenti di matrice filologico-letteraria. In esso hanno ampio spazio l’italianistica (con approccio critico-letterari, linguistici e filologici), la comparativistica moderna, la teoria della letteratura, la storia della cultura e l’informatica applicata alle scienze umanistiche.

Al termine del corso i laureati saranno dunque in grado di padroneggiare con metodo critico e analitico lo studio dei testi letterari nonché la storia e lo sviluppo della lingua italiana.

Anche l’Università Telematica eCampus, oltre alla triennale, il corso di laurea Magistrale in Filologia online, appartenente alla classe di laurea in Lingua e Cultura italiana (LM-14). Il corso forma un esperto di cultura umanistica con buona padronanza degli strumenti informatici, tecnologici e del web in grado di operare nelle varie tradizioni letterarie in un’ottica storica, politica e culturale trasversale alle epoche.

Il laureato potrà dunque trovare sbocchi occupazionali di alto profilo nel settore umanistico, culturale, nelle pubbliche amministrazioni o negli enti privati. Altre aree professionali di sicuro interesse per il laureato in Filologia sono nell’editoria e nella ricerca.

L’Università Telematica Niccolò Cusano eroga il corso di laurea magistrale in Lettere – Scienze Umanistiche (LM-14) con l’obiettivo di fornire agli iscritti nuove conoscenze nell’area umanistica, con particolare attenzione alle tematiche più classiche delle Lettere. Ci sono a disposizione due indirizzi differenti:

Diffusione della conoscenza umanistica nelle forme multimediali

Lingua e letteratura italiana nella società della conoscenza

Chiudiamo l’elenco dei corsi disponibili con la proposta dell’Università Telematica Pegaso: si tratta del corso di laurea magistrale in Linguistica Moderna (LM-39). Il corso si concentra sulla struttura e sull’evoluzione della linguistica e della letteratura italiana.

Il piano di studi abbraccia saperi trasversali della linguistica, della critica letteraria, della filosofia, della didattica delle lingue moderne per formare una figura professionale in grado di operare nel campo della formazione e della consulenza linguistica, negli enti pubblici e privati in contesti multi linguistici e multi culturali e nell’editoria.

A chiusura di questa sezione desideriamo infine porre l’attenzione sulle prospettive che Filologia online apre all’insegnamento. La laurea magistrale consente infatti di partecipare al concorso pubblico per l’insegnamento nelle scuole superiori di I e II grado delle materie umanistiche, come greco e latino, italiano, storia dell’arte.

Università Telematiche con Filologia: le facoltà online

Per l’anno accademico in corso le Università Telematiche riconosciute dal MIUR che erogano corsi di Laurea in Filologia online sono:

Unimarconi

eCampus

Unicusano

Unipegaso

Gli Atenei online hanno alcuni elementi in comune che occorre evidenziare subito. I quattro atenei fanno parte delle undici università telematiche che rilasciano titoli accademici legalmente riconosciuti ed equivalenti a quelli delle università tradizionali.

Tutti seguono il modello della didattica a distanza e si preparano agli esami attraverso video lezioni da integrare con dispense e materiale di studio (fornito dalle facoltà). Sono sulla piattaforma anche le esercitazioni programmate dai docenti e dai tutor, fruibili in qualunque momento dal web.

Benché molti credano il contrario, anche le prove d’esame presso gli Atenei Telematici si svolgono in presenza, presso le sedi abilitate nel territorio: questo aspetto però è attualmente soggetto a variazioni e a regolamentazioni determinate dai DPCM in materia di Covid-19. In questo momento pertanto possono esserci sessioni d’esame a distanza.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi (o Unimarconi) è la prima università telematica fondata in Italia ed è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004. L’Ateneo unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche di approfondimento: questi aspetti contribuiscono a fare di Unimarconi un ateneo che ricalca la struttura degli atenei tradizionali ma con il supporto di tecnologie web avanzate. Unimarconi è sottoposta ai controlli da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario).

La facoltà di Lettere online eroga attualmente sia il corso di Laurea Triennale (L-10) che il corso di laurea magistrale in Filologia (LM-14).

L’Università Telematica eCampus conta oltre 50.000 iscritti e può considerarsi tra le più grandi del panorama nazionale. A questi numeri corrispondono un’ampia diffusione di sedi in tutto il territorio nazionale e un’offerta formativa che eroga 56 corsi di laurea.

La metodologia di studio a distanza può essere alternata (se possibile in base alle norme anti-covid) alla frequenza presso i campus dell’ateneo. La facoltà di Lettere a distanza propone sia corsi di laurea triennale (L-10) che corsi di laurea Magistrale in Filologia online (LM-14).

L’Università Telematica Niccolò Cusano è un ateneo telematico che offre anche la possibilità di frequentare fisicamente l’ateneo, mettendo a disposizione degli studenti un vero e proprio Campus (che si trova a Roma) con alloggi, mense, biblioteca e palestra. Propone sia la laurea triennale in lettere (L-10) che la magistrale in filologia riferibile alla classe di laurea (LM-14).

L’Università Telematica Pegaso è un ateneo online tra i più frequentati e conosciuti. Nessun obbligo di presenza e la possibilità di sostenere gli esami online fanno di questo ateneo uno tra i più orientati all’e-Learning. La metodologia didattica è improntata sulla flessibilità, che consente a tutti di trovare l’organizzazione di studio adatta alle proprie esigenze. Unipegaso eroga sia la laurea triennale in lettere (L-10) che la magistrale in linguistica riferibile alla classe di laurea (LM-39).

Laurea online in Filologia: quanto costa?

Il costo di una laurea online in Filologia può variare da ateneo ad ateneo. Se sei interessato a un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi che dovrai sostenere per ogni annualità leggi con attenzione la tabella riassuntiva riportata qui sotto:

Unimarconi : da € 1.600

: da € 1.600 eCampus : da € 2.600

: da € 2.600 Unicusano : da € 4.000

: da € 4.000 Unipegaso: € 3.000

I costi per la laurea online in Filologia possono essere generalmente corrisposti in un’unica soluzione o a rate, che in genere sono due o tre: una si versa all’atto di iscrizione e poi le altre due entro la metà dell’anno accademico.

La differenza di costi relativa ad uno stesso corso è dovuta alla possibilità di accedere a sconti e agevolazioni: gli atenei hanno infatti la possibilità di attivare delle convenzioni con enti e associazioni di categoria, che possono contribuire ad abbassare in maniera significativa la retta annuale.

Il corso in genere prevede comunque delle spese fisse per quanto riguarda i diritti di segreteria, la tassa regionale per il diritto allo studio (nelle regioni ove presente in genere si aggira sui 140 euro) e i bolli necessari per i certificati.

Al momento della scelta dell’ateneo la valutazione dei costi rappresenta ovviamente un elemento discriminante e potresti avere la sensazione che i costi degli atenei telematici siano più alti rispetto a quelli delle Università tradizionali. Occorre tuttavia considerare che il costo delle università tradizionali oscilla in base all’ISEE e non include materiale di studio (che viene invece fornito dalle università telematiche).

Ad esso occorre inoltre aggiungere, oltre ai costi di segreteria, anche quelli relativi agli spostamenti, ai pasti, ed eventuale affitto, qualora il corso che hai scelto non fosse disponibile nella tua città. Scegliere una Università Telematica abbatte automaticamente la maggior parte dei costi legati al materiale didattico e alla logistica e ti consente di programmare con più libertà il tuo percorso didattico.

Qual è la migliore Università Telematica con Filologia?

Se avete intenzione di iniziare una ricerca online che vi aiuti a capire qual è la migliore università telematica con Filologia sappiate che dovrete partire da un presupposto importante: la migliore università telematica con Filologia è quella che più si addice alle tue necessità.

Il successo degli atenei online risiede infatti nella capacità che questi anno di assecondare le tue esigenze, siano esse di natura personale, logistica o lavorativa. Valuta quindi con attenzione quali sono gli aspetti per te imprescindibili e confrontali con l’offerta degli atenei telematici, avrai un quadro molto più chiaro della scelta da effettuare.

Vi sono comunque degli aspetti di riferimento che è utile tenere in considerazione:

offerta didattica

sedi dell’ateneo vicini a dove si vive

qualità della piattaforma didattica e del materiale di studio

la ricchezza di indirizzi e specializzazioni

costo

Vediamo ora nello specifico i punti di forza di ogni ateneo. La qualità didattica e la politica dei costi, decisamente accessibili, rappresentano i principali motivi per cui viene apprezzata l’Università Telematica Guglielmo Marconi.

L’Università Telematica eCampus può essere considerata la migliore università online con Filologia per chi intende dotarsi di basi valide per il perseguimento degli studi e per possibili sbocchi professionali nel campo della produzione culturale.

Uno dei punti di forza dell’Università Telematica Niccolò Cusano, invece, è sicuramente l’importante campus universitario che mette a disposizione dei propri studenti.

L’Università Telematica Pegaso, infine, risulta invece estremamente vantaggiosa per la sua capillare distribuzione in tutta la penisola.

Filologia online nelle principali città italiane

Le Università telematiche godono in generale di una diffusa rete di sedi dislocate nelle principali città italiane e spesso anche nei capoluoghi di provincia: la possibilità di disporre di una sede fisica del proprio ateneo vicino a casa può agevolare una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi.

Filologia online è un corso erogato da sole quattro Università telematiche, ma tutte hanno un’ottima diffusione territoriale. Vediamo gli indirizzi di riferimento nelle principali città italiane.

Filologia online a Roma: sedi e atenei online

Studiare Filologia online a Roma risulta piuttosto semplice, grazie alla presenza di tutti gli atenei citati in questa guida. Ecco dunque gli indirizzi:

Unimarconi : via Plinio, 44

: via Plinio, 44 eCampus : via Matera, 18

: via Matera, 18 Unicusano , Via Don Carlo Gnocchi, 3

, Via Don Carlo Gnocchi, 3 Unipegaso: via di S. Pantaleo, 66 – Via Panisperna, 207

Filologia online a Milano: sedi e atenei online

Filologia online a Milano è ben rappresentata dai quattro atenei che erogano il corso di laurea. Chi vuole studiare nel capoluogo lombardo non avrà dunque problemi, grazie alla presenza delle seguenti sedi:

Unimarconi: via Guido Cavalcanti, 5

eCampus: via privata Chioggia, 4

Unicusano – Via Bergamo, 11

Unipegaso: via Santa Maria Valle, 2

Filologia online a Torino: sedi e atenei online

Chi desidera seguire Filologia online a Torino può contare sulle sedi di tre dei quattro atenei:

eCampus: Galleria S.Federico, 16/C

Unicusano – via Ottavio Revel, 20

Unipegaso: Piazza Castello, 99

Unimarconi non ha invece una sede propria in Piemonte: per gli esami occorre quindi fare riferimento al Centro informativo in convenzione Istituto paritario Alexandria – Via Don Luigi Orione, 1 – Alessandria.

In alternativa gli studenti piemontesi potranno recarsi presso la sede milanese.

Filologia online a Napoli: sedie e atenei online

Filologia online a Napoli è facilmente frequentabile grazie alla presenza delle sede centrale di Unipegaso e delle sedi d’esame di eCampus, Unicusano e Unimarconi. Ecco gli indirizzi:

Unimarconi: via Alfonso d’Avalos, 25

eCampus: piazza G.Bovio, 22

Unicusano – Piazzetta Matilde Serao, 40

Unipegaso: piazza Trieste e Trento, 48 – via Santa Chiara 49/c

Perché scegliere un’Università di Filologia online?

Ci sono numerose ragioni valide per scegliere di studiare Filologia in un’università a distanza. Riassumendo in breve, il cardine attorno a cui ruota tutto è la flessibilità. Questo aspetto ha infatti cambiato radicalmente il rapporto tra aspiranti studenti e accesso alla formazione avvicinando notevolmente gli italiani ai valori della formazione continua.

Studiare in un’università telematica consente di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie all’utilizzo piattaforme telematiche, strumenti didattici che ogni Ateneo online ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative durante ormai 15 anni di attività: ogni studente, grazie a username e password, è dotato di un’identità digitale che consente la vita e le attività accademiche.

Chi già lavora ma vorrebbe accrescere la propria professionalità, la propria posizione lavorativa o semplicemente la propria cultura personale, può finalmente accedere ai corsi attraverso un metodo che consente di coniugare gli impegni professionali e personali con lo studio.

Allo stesso modo gli studenti che avrebbero avuto difficoltà a frequentare un corso non presente nella propria regione grazie alle Università Telematiche hanno a disposizione un accesso pressoché illimitato alla formazione: il diritto allo studio, in questo senso, è una promessa mantenuta.

Le università telematiche però offrono anche altri vantaggi: le iscrizioni ai corsi sono ad esempio aperte tutto l’anno, non ci sono test d’ingresso o numero chiuso e il requisito fondamentale è il possedimento di un diploma di scuola superiore.

