La facoltà online di Architettura, Moda e Design è sicuramente una tra quella più in crescita all’interno del panorama delle università telematiche riconosciute dal Miur. Bisogna fare però una premessa: i corsi di laurea si riferiscono alla facoltà online di Architettura, ma non comprendono la laurea in architettura online (5 anni) che, attualmente, non è disponibile in modalità telematica.

I corsi di laurea in Moda e Design a distanza però presentano numerosi ambiti disciplinari ed esami in comune con architettura: conseguendo una laurea triennale a distanza in Moda e Design, quindi, è possibile richiedere il riconoscimento dei Crediti formativi e (CFU) e proseguire il proprio percorso di studio in Architettura.

Inoltre è bene specificare che il corso di laurea online in moda e design consente di studiare design, arredo, moda e disegno con tutti i vantaggi derivanti dalla didattica a distanza e apre le porte a una serie di ambiti lavorativi.

Il corso di studi in Architettura, Moda e Design on line si caratterizza per un percorso formativo improntato alla conoscenza degli strumenti della progettazione, coerentemente col loro sviluppo nei differenti campi di pratica delle professioni tecnico progettuali, nel campo del “design del prodotto”.

I laureati, al termine del percorso di studio, dovranno conoscere gli strumenti, le tecniche e le tecnologie di progettazione dei prodotti industriali e dei sistemi prodotto relativi alla rappresentazione materica, formale e funzionale del prodotto, alla definizione dei caratteri strutturali, alle tecnologie di lavorazione e produzione, alle metodologie di pianificazione e progettazione dei prodotti, alla conoscenza dei sistemi economici, dei sistemi aziendali, della cultura di impresa e dei contesti culturali e di consumo, nonché di tutti gli aspetti che riguardano la loro distribuzione ed immissione sul mercato.

Importante anche l’aspetto legato alla comunicazione: i laureati della classe dovranno conoscere i metodi, gli strumenti, le tecniche e le tecnologie della comunicazione, dalla conoscenza dei meccanismi percettivi, dei linguaggi visivi, dei sistemi cromatici alle tecniche della rappresentazione visiva, grafica e tipografica, fotografica e cinematografica, video e multimediale.

Corsi di Laurea in Architettura, Moda e Design Online: le opzioni disponibili

Chi intende iscriversi a un corso di laurea in Architettura online ha attualmente la possibilità di scegliere tra i seguenti cicli di studi:

Corso di Laurea Triennale in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda (L-03)

Corso di Laurea Triennale in Disegno Industriale (L-04)

Chi desidera affrontare un corso di Architettura online con un approccio votato alle discipline umanistiche può prendere in considerazione la laurea triennale in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda avente classe di corso (L-03).

Il corso si presenta come un percorso multidisciplinare capace di formare figure professionali con competenze in ambito comunicativo, economico-gestionale, linguistico, storico e letterario strettamente interlacciate alle tecniche connesse ai settori dell’arte, della musica, del teatro, del design e dello spettacolo in generale. Il laureato nella classe di corso (L-03) deve:

possedere un'adeguata formazione di base relativamente ai settori delle arti, del cinema, della musica, del teatro e del costume;

possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze dei linguaggi espressivi, delle tecniche e dei contesti delle manifestazioni specifiche;

possedere informazioni sull'uso degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;

essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;

dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione.

Il corso di Laurea on line in Disegno Industriale (L-04) invece si caratterizza per un percorso che abbraccia saperi trasversali ma maggiormente improntato alle discipline di carattere tecnico. Il laureato in Architettura, Moda e Design a distanza in questa classe di corso alla fine degli studi deve:

possedere conoscenze di base di natura scientifica, tecnologica, umanistica, in grado di supportare le diverse specializzazioni di progetto nei differenti percorsi formativi intrapresi

possedere conoscenze sia sul piano tecnico ingegneristico, sia sul piano storico-critico, sia sul piano progettuale

possedere conoscenze che lo rendano in grado di svolgere la funzione di raccordo tra il momento di ideazione e quello di produzione coprendo le diverse attività che, dalla progettazione del prodotto (sia esso un prodotto materiale o un artefatto di altra natura) al suo sviluppo, fino alla fase di produzione su larga scala, declinano i numerosi apporti tecnico-progettuali che conducono alla definizione del prodotto stesso in tutti i suoi aspetti estetici ed artistici, economici e di mercato, ambientali e di eco-compatibilità, funzionali e prestazionali, ergonomici e della sicurezza

possedere conoscenze teoriche e tecniche caratterizzanti i campi delle comunicazioni visive, multimediali e interattive

Per conoscere più nel dettaglio i corsi disponibili per la laurea in Architettura, Moda e Design on line compila il form che trovi a fine pagina.

Laurea Triennale in Architettura, Moda e Design online: i corsi disponibili

Il corso di laurea triennale in Architettura, Moda e Design online è, come abbiamo visto, proposto dagli atenei telematici in due percorsi distinti: quello della Moda e Design e quello del Disegno Industriale. Si tratta di percorsi di studi che privilegiano una formazione trasversale che abbraccia saperi umanistici uniti a competenze di natura tecnica.

Per il conseguimento del titolo di studio è necessario ottenere 180 Crediti Formativi, che vengono accumulati con la frequenza (conteggiabile anche on line, grazie ad appositi strumenti), con le attività organizzate dal corso di studi e con il passaggio della prova finale. Se stai pensando di iscriversi a una laurea triennale online in Architettura attualmente hai a disposizione le seguenti opzioni:

Università Telematica San Raffaele: Laurea Triennale in Architettura e Design Industriale (L-04)

eCampus: Laurea Triennale in Design e Discipline della Moda (L-03)

Mercatorum: Laurea Triennale in Design del Prodotto e della Moda (L-04)

Vediamoli insieme più nel dettaglio, elencando le caratteristiche di ogni singolo corso.

Il corso di studi in Architettura, Moda e Design dell’Università Telematica San Raffaele si divide in due distinti indirizzi:

Architettura e Design Industriale (L-04) indirizzo Design

Architettura e Design Industriale (L-04) indirizzo Moda

Il corso di studi in Moda e Design Industriale con indirizzo Design (L-04) si propone di fornire le competenze necessarie alla formazione di un profilo professionale, quello del designer, che richiede sempre maggiore padronanza dei fondamenti teorici e pratici trasversali nel settore del design.

Tale settore abbraccia ambiti diversi, dalla moda al design degli interni, ed è caratterizzato da un crescente impiego di strumenti di progettazione e realizzazione tecnologici ed organizzativi e da un mercato con una competitività sempre maggiore. Centro del progetto didattico dell’Università Telematica San Raffaele è costituito dalla “Cultura del progetto” come valore e come mezzo di innovazione e strategia.

Il corso di studi prevede l’acquisizione da parte dello studente di conoscenze teorico-pratiche necessarie allo svolgimento di tutte le attività progettuali a partire dalla fase di ideazione del prodotto/processo fino alla sua realizzazione.

Dal punto di vista degli sbocchi professionali il laureato in Moda e Design Industriale con indirizzo design potrà operare direttamente o anche inserirsi all’interno di strutture professionali e aziendali dei vari settori del design e degli indotti correlati: brand, griffe, aziende produttive, agenzie, media, società di servizi, show room, enti fieristici, organizzazioni di settore.

Il corso di Moda e Design Industriale con indirizzo Moda (L-04) dell’Università San Raffaele fornisce invece le competenze necessarie ad acquisire gli elementi culturali, scientifici, metodologici e tecnico-strumentali che sono alla base dell’attività di progettazione nel campo della moda. Il settore Moda, come sappiamo, rappresenta in Italia una delle industrie di maggior successo e l’impiego in vari settori è costantemente richiesto.

Il percorso formativo, di stampo multi disciplinare, parte dal valore del Design italiano e lo propone come modello di innovazione e strategia aziendale affiancando alle nozioni di design tradizionali una serie di competenze relative all’imprenditorialità e alla gestione del prodotto dalla sua ideazione alla sua collocazione nel mercato.

Il corso fornisce competenze relative alla progettazione e realizzazione dei prodotti di moda quali gli elementi di base delle attività di progetto per la moda, la conoscenza dei sistemi storici, economici, dei sistemi aziendali, della cultura di impresa e dei contesti culturali e di consumo, nonché di tutto ciò che concorre alla sua realizzazione, comunicazione e distribuzione.

Lo studente acquisirà le competenze per diventare un esperto dei fondamenti teorici e pratici del design, in possesso di ampi livelli di autonomia e responsabilità nei settori della moda, del design e dell’animazione culturale, capace di inserirsi in contesti riguardanti l’industria culturale, le televisioni e i mass-media, il costume e la moda, dall’ideazione del prodotto alla sua realizzazione.

Il corso di Laurea Triennale in Moda e Design dell’Università Telematica eCampus è erogato dalla facoltà di Lettere dell’ateneo. Design e discipline della Moda (L-03) si prefigge lo scopo di formare progettisti ed esperti in grado di confrontarsi con le innovazioni e le dinamiche di ricerca nella moda e nel design degli interni.

Alla base di chi intende operare in questi settori deve esserci una solida preparazione tecnico-artistica, fatta di conoscenza dei materiali, ricorso efficace alle nuove tecnologie, padronanza di tecniche di comunicazione e presentazione mirate, capacità di lettura psico-sociologica della società, rigore gestionale e amministrativo.

Il percorso didattico prevede un’alternanza tra momenti di teoria e di pratica e ampio spazio è dedicato all’analisi di procedure creative, di prodotti e di eventi (es. mostre e sfilate), nonché allo studio dell’organizzazione di imprese produttive, di atelier, di agenzie pubblicitarie e di uffici stampa delle case di moda.

La laurea triennale in Design e Discipline della Moda online (L-03) di eCampus consente di accedere all’esame di abilitazione per la professione di perito industriale laureato. Il corso di laurea prepara, inoltre, alle professioni di: disegnatori tessili, approvvigionatori e responsabili acquisti, tecnici della vendita e della distribuzione e tecnici dell’organizzazione di fiere e convegni.

L’Università Telematica Mercatorum, l’ateneo online riconosciuto dal MIUR nato dalle Camere di Commercio, Organizza il Corso di Laurea Triennale Online in Design del Prodotto e della Moda. Il corso spazia nell’orizzonte esteso del vasto mondo degli artefatti, dai beni di consumo ai beni durevoli e si articola in due specifici indirizzi:

Design di Prodotto

Design della Moda

Il primo indirizzo si caratterizza per il focus sul design di prodotto, dall’ideazione alla realizzazione, declinato nelle diverse tipologie merceologiche del design industriale di qualità con un’attenzione specifica per il design d’arredo. Il secondo indirizzo parte dalla tradizione della moda italiana per sviluppare la formazione di processi di produzione e ideazione di carattere innovativo mantenendo saldi i riferimenti a cui i prodotti della moda sono destinati.

Accanto allo studio della Matematica per design e delle Scienze e Tecnologie dei materiali trovano posto la Psicologia Sociale e il Diritto Commerciale. L’obiettivo di Mercatorum è formare professionisti in grado di operare nei campi del design di prodotto, del design di Moda, dello sviluppo del brand.

Laurea Magistrale in Architettura Online: le specialistiche disponibili

Come già anticipato in apertura di questa guida le Università telematiche italiane riconosciute dal MIUR non erogano il corso di laurea in Scienze dell’Architettura online, avente classe di laurea (L-17). Lo stesso vale per la Laurea Magistrale online in Architettura.

Dopo le Triennali appena descritte dunque, coloro che vogliono proseguire gli studi, devono sottoporre il proprio corso di studi agli atenei tradizionali per la valutazione del CFU validi al fine del proseguimento degli studi.

Per quanto riguarda la laurea on line in Moda e Design la naturale prosecuzione è rappresentata dalla classe di Laurea in Design LM-12: anch’essa attualmente non è erogata dagli atenei telematici, la cui offerta formativa è comunque costantemente in divenire e il corso potrebbe quindi essere presto attivato.

Università Telematiche con Architettura, Moda e Design: le facoltà online

Attualmente solo tre delle undici Università telematiche legalmente riconosciute dal MIUR erogano corsi di laurea di Architettura, moda e design on line o didatticamente affini:

Università Telematica San Raffaele

Università eCampus

Università Mercatorum

Tutte adottano un modello di didattica a distanza improntato su un alto livello di flessibilità e libertà di gestione delle fasi di studio e verifica e basato sull’utilizzo di una piattaforma telematica che funge da raccordo tra l’erogazione del servizio offerto dall’ateneo e l’attività di studio e verifica dello studente.

Al momento dell’immatricolazione infatti allo studente viene fornito un account col quale accedere ai servizi dell’Ateneo da remoto, senza limitazioni di tempo. Vi sono tuttavia delle differenze e delle prerogative tipiche di ogni Università telematica, che andiamo ad analizzare in questa sezione della nostra guida.

L’Università Telematica San Raffaele eroga corsi universitari di primo e secondo livello (ovvero triennali e magistrali) nonché corsi singoli e master e rilascia titoli di studio equivalenti a quelli delle università pubbliche che erogano i proprio corsi in presenza.

Istituita con decreto ministeriale 08/05/2006 conta oggi quattro facoltà ( oltre ad Architettura e Design Industriale sono presenti Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia e Scienze Motorie) e numerosi corsi singoli e master: è infatti possibile studiare.

La Facoltà di Architettura e Design Industriale online eroga i corsi triennali ed è caratterizzata da una struttura flessibile dell’ambiente interattivo capace di potenziare la creatività e le inclinazioni dei singoli studenti, promuovendo la motivazione, la gestione autonoma e la personalizzazione dei tempi d’apprendimento. Si tratta di un Ateneo relativamente piccolo, che cura in maniera più che soddisfacente il percorso di studi dei singoli studenti.

L’Università Telematica eCampus è uno degli atenei online più conosciuti. Dispone di 5 facoltà e 60 corsi di laurea che servono oltre 50.000 iscritti distribuiti in tutto il territorio nazionale, grazie a una fitta rete di sedi d’esame.

L’ateneo cura con grande attenzione l’approccio dello studente allo studio, dall’orientamento fino alla laurea, per garantire un percorso formativo soddisfacente e tempi certi.

La facoltà che eroga Moda e Design on line presso l’università privata eCampus è quella di Lettere. Docenti e tutor qualificati seguono lo studente e garantiscono un percorso personalizzato volto al miglior rendimento.

L’Università Telematica Mercatorum, o Unimercatorum, è l’università telematica delle Camere di Commercio Italiane la cui caratteristica principale risiedano nella ricerca costante per l’innovazione e nella preparazione di professionisti in grado di operare con successo nel mercato dell’impresa e del lavoro. L’università privata Mercatorum offre infatti percorsi misti di studio online e di applicazione pratica attraverso stage e altre forme di formazione attiva.

Il corso di laurea in Design del Prodotto e della Moda fornisce una serie di saperi di base e prepara lo studente al mondo del lavoro attraverso un approccio didattico orientato sempre alla concretezza e all’applicazione pratica.

Laurea online in Architettura, Moda e Design: quanto costa?

Se sei interessato a un corso telematico ma ti stai chiedendo quali sono i costi della laurea online in Architettura, Moda e Design leggi con attenzione questa sezione della guida.

I costi per la laurea online in Architettura, Moda e Design sono da intendersi come retta standard per ogni annualità e possono essere generalmente corrisposti in un’unica soluzione o a rate. I costi sono variabili: al costo della retta occorre infatti aggiungere una serie di spese che andiamo ad elencare.

La forbice di costi interna ad uno stesso corso può infatti riguardare o meno la possibilità di accedere a sconti e agevolazioni. Ogni ateneo può stipulare delle convenzioni con enti e associazioni di categoria che possono abbassare in maniera significativa la retta annuale. Il corso può inoltre prevedere costi aggiuntivi per quanto riguarda le spese di segreteria, le tasse regionali e i bolli necessari per i certificati.

Se vuoi conoscere nel dettaglio i costi della laurea in Moda e Design online ti invitiamo a compilare il form di fine pagina, che ti consentirà di parlare con un esperto e scoprire le possibili agevolazioni cui potresti accedere.

Qual è la migliore Università Telematica con Architettura, Moda e Design?

Non è facile dare una risposta univoca a questa domanda: la migliore università telematica con Architettura, Moda e Design è in genere quella che maggiormente si confà alle tue esigenze.

Gli atenei telematici, grazie alla grande flessibilità del metodo didattico, sono in grado di adattarsi alle tue necessità e di rendere il corso di studi in linea con i tuoi impegni. Gli elementi da tenere in considerazione per scegliere l’università telematica più adatta sono:

La presenza di una sede dell’ateneo telematico nella zona in cui abiti

Il piano di studi

Il costo e le eventuali agevolazioni

La modalità di studio e la piattaforma didattica

Se siete interessati alla classe di laurea (L-04) la scelta dovrà ricadere sull’Università Telematica San Raffaele o su Mercatorum.

La prima offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e ha una dimensione che consente un rapporto diretto tra studenti, tutor e docenti capaci di agevolare tutte le fasi del percorso. L’Università Telematica Mercatorum invece eccelle per la sua capacità di costruire corsi di studio in linea con le richieste del mercato del lavoro e con le esigenze delle aziende.

Se invece siete interessati alla classe di laurea (L-03) l’Università Telematica eCampus è per voi la scelta obbligata, ma rappresenta comunque una soluzione eccellente. Questo ateneo infatti, tra i più frequentati d’Italia, dispone di strutture dislocate in tutto il territorio e di una indubbia capacità di guidare lo studente nella scelta e nel proseguimento del percorso didattico più idoneo.

In generale occorre poi dire che ognuna delle università telematiche riconosciute dal MIUR ha una serie di prerogative e caratteristiche che potrebbero essere perfette per le tue esigenze. Ti invitiamo quindi a contattare i nostri esperti attraverso il form che trovi a fine pagina e scoprire con loro il percorso formativo più adatto a te.

Architettura, Moda e Design online nelle principali città italiane

Le Università telematiche godono in generale di una diffusa rete di sedi dislocate nelle principali città italiane e spesso anche nei capoluoghi di provincia: avere a disposizione una sede del proprio ateneo vicino a casa agevola una serie di comunicazioni e semplifica l’accesso ai servizi, ai contatti con la segreteria didattica e, quando possibile, alle sessioni d’esame.

Occorre infatti specificare che le università telematiche erogano i corsi online, ma richiedono comunque gli esami in presenza: oggi ovviamente tutto ciò è soggetto e regolamentato dalle norme in materia di prevenzione del Covid-19, per cui è necessario informarsi sulle attività degli atenei. Vediamo gli indirizzi di riferimento nelle principali città italiane.

Architettura, Moda e Design Online a Roma: sedi e atenei online

Studiare Architettura online a Roma non è difficile, tutti e tre gli atenei infatti dispongono di una propria sede:

San Raffaele: via di Val Cannuta, 247

eCampus: via Matera, 18

Unimercatorum: P.zza Mattei (sede centrale); Piazza Sallustio, 21 (sede d’esame).

Architettura, Moda e Design Online a Milano: sedi e atenei online

Architettura, Moda e Design a Milano non ha sedi principali disponibili, ma ha comunque sedi decentrate nelle quali si accede per le sessioni d’esame. Ecco gli indirizzi:

San Raffaele: via F. Daverio, 7

eCampus: via privata Chioggia, 4

Mercatorum: via Santa Maria Valle, 2

Architettura, Moda e Design Online a Torino: sedi e atenei online

Chi vuole studiare Architettura, Moda e Design a Torino ha a disposizione le sedi di Campus e Mercatorum: i piemontesi che intendono iscriversi all’Università San Raffaele dovranno spostarsi a Milano per sostenere gli esami.

eCampus: Galleria S. Federico, 16/C

Mercatorum: via Nino Costa, 8

Architettura, Moda e Design Online a Napoli: sedi e atenei online

Se stai pensando di studiare Architettura, Moda e Design a Napoli sappi che avrai a disposizione le sedi locali di eCampus e Mercatorum: come per gli studenti piemontesi, anche quelli campani che intendono studiare all’Università San Raffaele dovranno spostarsi di regione per sostenere gli esami a Roma.

eCampus: piazza G. Bovio, 22

Mercatorum: piazza S. Maria La Nova, 44

Perché scegliere un’Università di Architettura, Moda e Design online?

L’iscrizione al corso di laurea telematica in Moda e Design consente di ottenere un titolo di studio in tutto e per tutto equivalente a quello che si ottiene con un corso di studi in presenza, tradizionale.

I corsi di laurea online sono, come già abbiamo avuto modo di dire in questa guida, equiparati dal MIUR a quelli delle università statali e consentono di accedere oltre che alle selezioni per l’impiego, ai concorsi nazionali previsti per legge.

Il corso di laurea in Architettura, Moda e Design on line è perfetto quindi per studenti e lavoratori che non hanno la possibilità di seguire le lezioni in presenza ed è particolarmente adatto per tutti quegli studenti lavoratori che hanno necessità di gestire il tempo da dedicare allo studio in base alle proprie necessità. Grazie alle facoltà online è possibile dunque coniugare impegni didattici e vita privata, lavoro ed esami e sarà più semplice terminare il corso di studi nel tempo stabilito.

Studiare in un’università telematica consente di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, senza limitazioni, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie alle piattaforme telematiche che ogni ateneo online ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative: ogni studente è dotato di username e password per l’accesso alla piattaforma e a tutti i materiali didattici in essa contenuti.

La sua attività per quanto concerne le esercitazioni o la visione delle videolezioni viene registrata e monitorata, ed è valida nel computo dei crediti formativi (che devono essere 180 alla fine del percorso triennale e 120 al termine di quello magistrale) da accumulare per il passaggio degli esami.

Le università telematiche però offrono anche altri vantaggi: le iscrizioni ai corsi sono infatti aperte tutto l’anno, non necessitano di test d’ingresso e il requisito fondamentale è il possedimento di un diploma di scuola superiore. Le prove finali relative ai singoli esami devono in generale essere sostenute con modalità in presenza.

La nostra guida al momento finisce qui. Se ancora non lo hai fatto, ti invitiamo a compilare il modulo che trovi qui sotto. Sarai ricontattato gratuitamente e senza impegno da un esperto di AteneiOnline che ti aiuterà a valutare il percorso formativo più incline alle tue esigenze e alle tue aspettative.