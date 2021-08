LAUREA IN SCIENZE DELLA NUTRIZIONE: FACOLTÀ, ESAMI E SBOCCHI

V’interessa il corso di laurea in Scienze della Nutrizione? Nella fase dell’Orientamento Universitario vi consigliamo di procedere per gradi; innanzitutto dovete uscire dalle vesti di liceali e immaginarvi in quelle universitarie; all’università sarete una matricola fra altre migliaia, dovete organizzare lo studio in modo da arrivare agli esami con la giusta ed equilibrata preparazione. Ma prima di pensare agli esami, dovete soffermarvi a riflettere su cosa vi piacerebbe fare nella vita, dove vi porta l’istinto e scegliere il corso di laurea che soddisfi le vostre esigenze. La scelta dell’università non è sempre semplice; ci sono ragazzi che hanno le idee chiare fin da bambini e quelli che invece maturano la loro scelta nel tempo. Vi interessa la Laurea in Scienze della Nutrizione? Vi piacerebbe diventare nutrizionisti? Leggiamo insieme qualche informazione utile sulla facoltà, gli esami e gli sbocchi così da avere un’idea chiara e iscriversi all’università senza dubbi.

LA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE

Scienze della Nutrizione è un corso di laurea triennale a numero chiuso a cui si accede superando un test. Per prepararsi a sostenere e superare il test è consigliabile studiare sui libri specifici di test per ammissione alle facoltà scientifiche, oppure seguire dei corsi che vengono organizzati proprio a tale scopo. Con la laurea in scienze della nutrizione si acquisiscono competenze che favoriscono l’inserimento nei laboratori di ricerca e di controllo di qualità degli alimenti, nelle professioni della ristorazione collettiva e nei programmi di educazione alimentare. Oltre ai corsi, sono previste ore di attività formativa di laboratorio e e tirocini formativi o stage presso aziende o strutture della pubblica amministrazione. Passiamo ora a vedere quanti e quali sono gli esami da sostenere per diventare un nutrizionista.

ESAMI DEL CORSO DI STUDI

Il discorso esami è quello che spaventa di più, date un’occhiata e valutate se questi potrebbero essere un problema per voi, ma ricordate sempre che quando c’è l’amore per le cose, tutto il resto si supera. Approssimativamente gli esami distribuiti nei 3 anni sono questi:

Laurea in Scienze dell’Alimentazione I anno

matematica e informatica

chimica generale e inorganica

scienze umane

fisica

chimica organica

igiene e igiene degli alimenti

geografia dell’agricoltura e del mercato alimentare

inglese

metodologie didattiche e comunicative

Laurea in Scienze dell’Alimentazione II anno

biochimica e biochimica della nutrizione

biologia vegetale

chimica analitica

scienze umane

chimica degli alimenti e dei prodotti dietetici

tecnologie alimentari

fisiologia vegetale e sicurezza alimentare

biologia molecolare

biomateriali per l’alimentazione

inglese

Laurea in Scienze dell’Alimentazione III anno

scienze umane

microbiologia e microbiologia degli alimenti

genetica e patologia generale

fisiologia e fisiologia della nutrizione

scienze dell’alimentazione

analisi dei dati sperimentali

alimentazione e prevenzione

nutrizione delle collettività

Alla fine del corso triennale si può accedere al corso di laurea magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana che, con il superamento del relativo esame di stato, consente l’iscrizione all’ordine nazionale di biologi.

Gli esami sono questi e sembrano anche molto interessanti. Vediamo insieme gli sbocchi?

LAUREA IN SCIENZE DELLA NUTRIZIONE: SBOCCHI

Chi si laurea in Scienze della Nutrizione ha davanti a sé diversi sbocchi professionali: libero professionista, consulente e ricercatore nel settore farmaceutico, nutrizionale e agro-alimentare. Si può trovare impiego anche nei centri di educazione alimentare o in strutture che si occupino di tutela della nutrizione e della salute.

