Scegliere lo zaino più adatto è tra gli aspetti forse più importanti della panificazione di qualunque viaggio. Se è troppo grande e pesante, diventa la maledizione della vacanza; se invece è troppo piccolo, costringe a rinunciare a accessori e vestiti. Se poi è del materiale sbagliato, è pure peggio: il suo contenuto -incluso telefono e gimbal- si inzupperà alla prima pioggia o onda imprevista (true story®). D’altro canto, con la scelta che c’è oggigiorno sul mercato, è davvero difficile trovare la quadra in base alle proprie esigenze attuali e future, rispettando anche il budget. Ma iniziamo dal principio. Quali sono i migliori zaini per viaggiare nel 2021?

Gli aspetti di cui tenere conto prima dell’acquisto di uno zaino da viaggio sono grossomodo questi:

Grandezza

Materiale

Tipo di Apertura

Feature Aggiuntive

Sicurezza

Prezzo

Queste, diciamo, sono le priorità che dovreste darvi al momento della scelta, fermo restando che anche l’occhio vuole la sua parte; giustamente uno zaino è anche un accessorio, e ci sta che uno dia importanza alla parte estetica: ma non fatela diventare il faro che vi guida. Altrimenti, la fregatura è dietro l’angolo.

Per aiutarvi a riordinare le idee, ecco qualche consiglio pratico basato sull’esperienza per trovare i migliori zaini da viaggio.

Impermeabilità

Uno zaino backpack non deve necessariamente possedere un’impermeabilità del 100% (sempreché abbiate un tetto o almeno in tenda su cui poggiarvi, si intende) ma un materiale semi-waterproof andrà più che bene nella stragrande maggioranza dei casi.

Diciamo, quanto basta per tenere a bada una pioggerella improvvisa o qualche schizzo d’acqua. In questo caso, una bella fibra di nylon -spessa ma leggera- andrà benissimo. L’ultima cosa che si desidera, dopo un acquazzone monsonico è ritrovarsi le mutande di ricambio bagnate fradice.

Feature Aggiuntive

Alcuni zaini da viaggio hanno una doppia zip che aumenta la sicurezza; inoltre, preferite sempre sempre sempre prodotti compatibili TSA, così che in aeroporto possano aprire per una ispezione senza distruggervi lucchetti e chiusure.

Se portate sempre con voi materiale molto costoso, tipo il laptop o la macchina fotografica, prendete inoltre in considerazione l’ipotesi di prendere anche un sistema di sicurezza aggiuntivo tipo i prodotti PacSafe che vi mostriamo qui di seguito. Il primo è una cassaforte portatile costituita da uno zainetto rinforzato con una maglia d’acciaio; l’altro invece è una maglia di acciaio intrecciato che si mette attorno allo zaino, prima di fissarlo ad un palo o ad un oggetto molto pesante.

Compartimenti Multipli

Qualunque zaino che si rispetti deve possedere molti compartimenti di tutte le misure, e alcuni di essi devono essere raggiungibili dall’esterno, altri invece solo dall’interno. In questo modo si può suddividere gli oggetti in base al loro fine, alla frequenza d’uso o alla loro importanza.

Una mappa deve stare a portata di mano in una tasca senza zip; un passaporto, invece, deve rimanere sepolto dentro una tasca interna con zip e lucchetto.

Comodità

Se in programma ci sono lunghe scarpinate zaino in spalla, scegliete un modello con fibbie e cinghia ben imbottiti. La cinta serve per legare lo zaino alla vita e distribuire meglio il peso: sui lunghi percorsi, la differenza si sente, fidatevi di noi.

Alcuni modelli hanno anche un imbottitura ergonomica per la schiena; in questo caso, i costi aumentano un po’, ma cervicale ringrazierà. Tra l’altro, una i cuscinetti tra schiena e zaino contribuiscono a far circolare l’aria, evitando saune indesiderate d’estate.

Infine, sconsiglieremmo -al netto di particolari esigenze- modelli con apertura in alto perché costringono a tirare fuori tutto per trovare la spilla sul fondo; meglio zaini con apertura frontale che rendono facile accedere rapidamente al contenuto.

Grandezza

Sulla grandezza giusta dello zaino, si potrebbe scrivere un’enciclopedia. Certi viaggiatori sono a posto letteralmente con uno zainetto in tela sottile e un marsupio (visto coi nostri occhi), altri invece avrebbero bisogno di corredo del matrimonio e sherpa al seguito. In ultima istanza, tutto dipende dal tipo di viaggio che si intende fare, tenendo però in considerazione anche quelli futuri, così da tutelare l’investimento.

Uno zaino grande permette di portare dietro più cose, ma è anche molto pesante e ingombrante, e può creare problemi in determinati paesi, con certe compagnie aeree o su alcuni sistemi di trasporto bus. Uno zaino troppo piccolo rischia di risultare sottodimensionato rispetto alle proprie esigenze.

Non dimenticate poi che, mentre le compagnie di bandiera non vi faranno problemi a imbarcare uno zaino gigante, le low-cost invece ve lo tarifferanno a peso (di solito oltre una certa soglia). E non potrete portare neppure liquidi, dentro. Dunque fate bene i vostri calcoli; diciamo che idealmente e per spostarsi con agio, non dovreste superare se possibile i 15kg complessivi di carico e i 40-50 litri di spazio totali.

I Migliori Zaini da Viaggio del 2021

Per Gite Light

Leggero, senza fronzoli. Tra i migliori zaini del 2021 non può mancare il classico zainetto da scuola o per il laptop. È l’ideale per gite fuori porta, e come aggiunta ad uno trolley o valigia.

È disponibile in tantissime varietà di colori e fantasie.

Robusto e Leggero

Rinforzato ma ancora classificabile come ultra-leggero, il North Face Borealis Classic è uno zaino caratterizzato da cinghia sternale rimovibile, spallacci FlexVent sagomati, comodo pannello posteriore in air-mesh imbottito e passante per luci integrato e riflettente.

Per Fotografi

Questo di Manfrotto è uno zaino per fotocamera con divisori flessibili, accesso posteriore per fotocamera e obiettivi e sistema porta treppiede e copertura antipioggia. Può trasportare fino a 2 corpi DSLR Pro e un obiettivo da 400 mm, oltreché un tablet.

Ibrido Zaino-Trolley

Dotato di nylon balistico ultra resistente e comparto imbottito per laptop/tablet, questo ibrido Zaino-Trolley di Samsonite è tra i migliori zaini del 2021: include una tasca con protezione da RFID, tasca superiore con cerniera e sistema Easy Pass per consentire la carica dei dispositivi elettronici senza estrarli dalla borsa.

Stiloso e Robusto

Il Dainese-D-MACH è uno zaino da 22,5 litri, dai profili e dal logo retroriflettenti a 360 gradi per un’alta sicurezza. Il profilo di appoggio per la schiena in gommapiuma aumenta la circolazione dell’aria e gli spallacci ergonomici, imbottiti e completamente regolabili, lo rendono adatto anche per chi va in moto. Il cinturino sullo sterno è antiscivolo, completamente regolabile e rimovibile.

Per Viaggi Medio Lunghi

Pannello schiena/cintura in mesh AntiGravity 3D con accesso con J-Zip dal pannello frontale, raincover integrata e rimovibile (da usare in caso di acquazzoni molto forti), tasche laterali a rete elasticizzate e fissaggio Stow-on-the-Go per bastoncini da trekking.

Da 85 Litri

Zaino monstre da ben 85 litri, con finiture militari per pesca, escursionismo, Outdoor e campeggio.

Ha un sistema ergonomico FAS PLUS di grado militare irrobustito con alluminio; è ergonomico, permette di dividere il vano principale in due e ha tantissime tasche. Dispone ovviamente di copertura per pioggia inclusa.