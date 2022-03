Stavolta è proprio il caso di dirlo: gli esami non finiscono mai. Dopo la grande prova dell’esame di maturità, sono tantissimi gli studenti che si trovano ad affrontare un test d’ingresso. In Italia, infatti, esistono tre tipi di atenei:

Università senza test d’ingresso;

Università con test d’ingresso regolato dal MIUR;

Università con test d’ingresso disciplinato dai singoli atenei.

Le facoltà a numero aperto, nello specifico, sono corsi di laurea che non prevedono sbarramento in ingresso. Alle università senza test si accede semplicemente svolgendo le normali pratiche d’immatricolazione e pagando le tasse universitarie. All’interno del nucleo delle facoltà senza test d’ingresso 2022 ci sono atenei pubblici e privati, oltre che alle università telematiche.

Frequentare facoltà universitarie senza test d’ingresso non vuol dire non dover sostenere esami ma solo non doverne fare uno per accedere. Sono università numero aperto dove chiunque, cittadini italiani o stranieri, possono immatricolarsi.

In questa guida ti spiegheremo come funzionano i corsi di laurea a numero aperto e quali sono in Italia le facoltà universitarie a numero aperto per darti una panoramica di ciò che ti attende dopo l’Esame di Stato. Al termine dell’articolo troverai un form da compilare inserendo i tuoi dati personali per essere ricontattato senza impegno da uno dei nostri esperti per risolvere eventuali dubbi rimasti ancora senza risposta sulle università senza test d’ingresso 2022.

Università a numero aperto senza test d’ingresso 2022

Le facoltà universitarie senza test d’ingresso nel 2022 si dividono in due tipologie:

I corsi di laurea delle università tradizionali : si tratta di atenei pubblici e privati che prevedono una forma di erogazione delle lezioni frontale. Ti presenti in facoltà negli orari e nei giorni indicati sul sito dell’ateneo e sei a tu per tu con colleghi e insegnanti.

: si tratta di atenei pubblici e privati che prevedono una forma di erogazione delle lezioni frontale. Ti presenti in facoltà negli orari e nei giorni indicati sul sito dell’ateneo e sei a tu per tu con colleghi e insegnanti. I corsi di laurea delle università telematiche: si tratta di atenei privati aperti a tutti che prevedono la possibilità di frequentare le lezioni in campus territoriali o completamente online attraverso una piattaforma e-learning dove il materiale online viene erogato ed è disponibile per lo studente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Nei prossimi paragrafi ti faremo un elenco di tutte le università telematiche e non che offrono corsi a numero aperto.

Università tradizionali a numero aperto

Le università tradizionali a numero aperto sono un gruppo di atenei (solitamente pubblici ma ne esistono anche di privati) che non prevedono un test per l’immatricolazione a corsi di laurea specifici. Si tratta di facoltà come Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi La Sapienza o Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Tor Vergata. Sono percorsi che prevedono un certo numero di esami per il conseguimento del titolo di laurea ma che non hanno uno sbarramento specifico per l’iscrizione, come invece, è previsto all’interno degli stessi atenei per corsi di laurea come Medicina e Chirurgia o Odontoiatria.

Università telematiche senza test d’ingresso

Le università telematiche senza test d’ingresso sono:

Università Online eCampus

Università Online Niccolò Cusano (UniCusano)

Università Online Guglielmo Marconi (UniMarconi)

Università Online Unitelma Sapienza

Università Online Internazionale Uninettuno

Università Online Pegaso (UniPegaso)

Università Online San Raffaele Roma

Università Online Mercatorum (UniMercatorum)

Università Online IUL

Università Online Giustino Fortunato (UniFortunato)

Università Online Leonardo Da Vinci (UniDav)

Questo nutrito numero di facoltà universitarie senza test d’ingresso hanno le iscrizioni aperte tutto l’anno e rilasciano titoli riconosciuti dal MIUR, che permettono di partecipare a concorsi pubblici e di sostenere selezioni in aziende nazionali e internazionali. La qualità dell’offerta formativa degli atenei online, inoltre, è costantemente monitorata dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) che ogni anno ne analizza le peculiarità mettendone anche in luce le criticità.

Facoltà a numero aperto senza test d’ingresso 2022

Le facoltà universitarie senza test d’ingresso nel 2022 online sono un gruppo di atenei per cui non è previsto sbarramento in entrata. Il grande vantaggio delle università telematiche è che ti offrono la possibilità di formarti online senza bisogno di recarti in una sede fisica se non per sostenere gli esami con un abbattimento consistente dei costi.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza bisogno di sostenere alcun esame: puoi immatricolarti, pagare le tasse universitarie e iniziare a studiare da subito. Ti servirà solo un device connesso a internet e il tempo per organizzare il tuo studio nelle pause dal lavoro o dalla tua vita personale. Nei prossimi paragrafi approfondiremo l’elenco delle facoltà universitarie senza test d’ingresso, raccontandotene le peculiarità. Se dovessi avere domande su una o più corsi di laurea senza test d’ingresso, al termine di questo articolo troverai un form da compilare inserendo i tuoi dati personali per essere ricontattato senza costi e senza impegno da uno dei nostri esperti che ti guiderà in modo approfondito nell’universo delle facoltà universitarie senza test d’ingresso.

Psicologia a numero aperto 2022

Psicologia online a numero aperto fa parte delle classi di laurea L-24 per la triennale e LM-51 per la magistrale.

Puoi frequentarla presso:

Università degli Studi eCampus

Università degli Studi Niccolò Cusano

Università degli Studi Guglielmo Marconi

Università Internazionale Uninettuno

Università Mercatorum

Università degli Studi Giustino Fortunato

Università Leonardo Da Vinci

Puoi iscriverti a Psicologia online senza dover fare un test d’ingresso e iniziare subito ad approfondire i diversi settori della psicologia e delle scienze umane e biologiche e al termine del percorso conseguire un titolo riconosciuto dal MIUR.

Per diventare psicologo dovrai, poi, come nel caso in cui conseguissi il titolo in una qualsiasi università tradizionale, fare l’esame per iscriverti all’albo nazionale, in seguito ad un tirocinio formativo.

Giurisprudenza a numero aperto 2022

Giurisprudenza online a numero aperto appartiene alla classe di laurea LMG-01 ed è a ciclo unico: 5 anni senza laurea intermedia. Esiste, a dire il vero, anche una triennale online senza test d’ingresso che si chiama “Scienze Giuridiche online”ma solo con il primo corso potrai fare l’esame professionalizzante e diventare avvocato o magistrato.

Puoi frequentare Giurisprudenza online a numero aperto presso:

Università Guglielmo Marconi

Università eCampus

Università Unitelma Sapienza

Università Niccolò Cusano

Università Giustino Fortunato

Università Leonardo Da Vinci

Università Mercatorum

Università Pegaso

Con questo percorso potrai approfondire tutti i precetti di legge e poi svolgere un praticantato in uno o più studi legali per un periodo totale di 18 mesi, oltre a un corso specifico di formazione della durata di 160 ore e poi sostenere l’esame per l’iscrizione all’Albo. Se il tuo sogno è quello di diventare notaio, devi sapere che il percorso fino alla laurea online è lo stesso: dovrai poi fare tirocinio in uno o più studi notarili.

Scienze Biologiche a numero aperto 2022

Scienze Biologiche online a numero aperto appartiene alla classe di laurea L-13 ed ha la durata di tre anni. Se vuoi, poi, proseguire gli studi puoi con il riconoscimento CFU iscriverti al corso di laurea magistrale in Biologia o in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61).

Puoi studiare Scienze Biologiche online a numero aperto presso:

eCampus.

Biologia online a numero aperto, invece, non è ancora disponibile. All’Università Telematica San Raffaele propongono in alternativa un corso aperto in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61). Anche per diventare biologo occorre poi sostenere l’esame d’iscrizione all’Albo.

Scienze Motorie a numero aperto 2022

Scienze Motorie online a numero aperto afferisce alla classe di laurea L-22 per la triennale e LM-47 e LM-67 per la specialistica. Questo è il corso perfetto per te se vuoi sfondare nel mondo dello sport o diventare un preparatore atletico o un insegnante di educazione fisica.

Puoi studiare Scienze Motorie online a numero aperto presso:

Università Telematica San Raffaele

Università Telematica eCampus

Università Telematica Pegaso

Università Telematica Niccolò Cusano

Università Telmatica IUL

Pe diventare istruttore di educazione fisica dopo la laurea magistrale, dovrai partecipare ad un concorso pubblico e puntare all’assegnazione della cattedra.

Scienze della Nutrizione Umana a numero aperto 2022

Come ti accennavamo in precedenza, Scienze della nutrizione umana online a numero aperto è un percorso di laurea magistrale che in Italia è un unicum insegnato solo presso l’Ateneo Online San Raffaele. Si tratta di un percorso strutturato e con ottime recensioni da parte di chi l’ha già frequentato in precedenza. Se hai bisogno di maggiori informazioni in merito ai costi o all’offerta formativa San Raffaele, compila subito il form che trovi a fondo pagina!

Ingegneria a numero aperto 2022

Ingegneria online a numero aperto è un corso di laurea che non prevede test d’ingresso e afferisce a diverse classi di laurea.

Per la laurea triennale di ingegneria online a numero aperto abbiamo:

Ingegneria civile e ambientale (L-7)

Ingegneria dell’informazione (L-8)

Ingegneria industriale (L-9)

Per la laurea magistrale di ingegneria online a numero aperto abbiamo:

Ingegneria civile (LM-23)

Ingegneria della sicurezza (LM-26)

Ingegneria elettronica (LM-29)

Ingegneria gestionale (LM-31)

Ingegneria informatica (LM-32)

Ingegneria meccanica (LM-33)

In entrambi i casi puoi conseguire dei titoli riconosciuti dal MIUR, disponibili presso:

Uninettuno

eCampus

Unimarconi

Mercatorum

Unicusano

Unipegaso

Per diventare ingegnere, poi, dovrai conseguire l’abilitazione professionale, sostenendo un esame finale valido per l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri.

Scienze della Comunicazione a numero aperto 2022

Scienze della Comunicazione online a numero aperto afferisce alla classe di laurea L-20 ed è così divisa:

Comunicazione, Media e Pubblicità (L-20);

Scienze della comunicazione (L-20).

Puoi conseguire la laurea in Scienze della Comunicazione online a numero aperto presso:

UniNettuno

Unimarconi

eCampus

Unicusano

Mercatorum

Al termine del tuo percorso potrai poi decidere se proseguire con una laurea magistrale online, con un master online o con i corrispettivi presso università tradizionali effettuando poi la pratica di riconoscimento crediti formativi.

Scienze della Formazione a numero aperto 2022

Scienze della Formazione online a numero aperto afferisce alla classe di laurea L-19 per la triennale e per la magistrale, invece, conta su due indirizzi:

Scienze dell’Educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57)

Scienze pedagogiche (LM-85)

Puoi studiare Scienze della Formazione online a numero aperto presso:

e-Campus

Unimarconi

G. Fortunato

IUL

Unicusano

UniDav

UniPegaso

Con questo tipo di corso di laurea online puoi studiare e lavorare contemporaneamente abbattendo i tempi della gavetta e risparmiando sui costi dell’offerta formativa.

Economia a numero aperto 2022

Economia online a numero aperto afferisce alle classi di laurea di Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) e Scienze economiche (L-33). Per la magistrale online a numero aperto, puoi contare invece su Scienze dell’economia (LM-56) e Scienze economico-aziendali (LM-77).

Puoi frequentare il corso di Economia online a numero aperto presso le seguenti università telematiche:

Uninettuno

eCampus

Unitelma

San Raffaele

Unicusano

Unipegaso

Universitas Mercatorum

Giustino Fortunato

Questo tipo di facoltà universitaria senza test d’ingresso offre moltissimi sbocchi professionali che vanno dal marketing alla finanza, senza trascurare la consulenza in aziende italiane o straniere.

Scienze Politiche a numero aperto 2022

Scienze Politiche online a numero aperto afferisce alla classe di laurea triennale L-36 che poi troverà la naturale prosecuzione nella laurea magistrale in Relazioni Internazionali (LM-52) o Scienze della Politica (LM-62).

Puoi frequentare Scienze Politiche online a numero aperto presso Unimarconi, eCampus, Unicusano e Universitas Mercatorum.

Tutti questi corsi di laurea triennale e magistrale a numero aperto sono riconosciuti dal MIUR e validi per partecipare a selezioni in aziende di vario tipo e a concorsi per lavorare nella Pubblica Amministrazione.

FAQ

In quest’ultima sezione ti proponiamo una serie di domande che vengono poste frequentemente in merito alle facoltà universitarie senza test d’ingresso 2022. Se dovessi avere ancora dubbi o perplessità, non esitare a contattarci tramite il form che trovi al termine dell’articolo. Un team di esperti si metterà a tua disposizione per aiutarti nelle pratiche di immatricolazione e riconoscimento crediti formativi delle università italiane online.

Quali sono le Università senza test d’ingresso?

Le università senza test d’ingresso in Italia sono moltissime: si va da quelle pubbliche tradizionali come l’Università degli Studi di Roma 3 fino alle undici università telematiche riconosciute dal MIUR che presentano il grande vantaggio di permetterti di studiare e lavorare contemporaneamente, abbattendo i tempi della gavetta e facendoti fare carriera velocemente.

Quali facoltà non hanno il test di ammissione?

Le facoltà online che non hanno il test di ammissione in Italia sono: Scienze Politiche, Economia, Ingegneria, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze della Formazione, Scienze Turistiche, Scienze Motorie e Agraria. Puoi frequentarle senza dover sostenere alcun test d’ingresso e immatricolandoti semplicemente tramite un form online.

Dove studire psicologia a numero aperto?

Psicologia online a numero aperto puoi frequentarla presso Università degli Studi eCampus, Università degli Studi Niccolò Cusano, Università degli Studi Guglielmo Marconi, Università Internazionale Uninettuno, Università Mercatorum, Università degli Studi Giustino Fortunato e Università Leonardo Da Vinci. Avrai il grande vantaggio di formarti direttamente tramite la piattaforma di e-learning senza dover perdere molto tempo con gli spostamenti e abbattendo notevolmente i costi della formazione.

Dove studiare economia a numero aperto?

Economia online a numero aperto puoi frequentarla presso Uninettuno, eCampus, Unitelma, San Raffaele, Unicusano, Unipegaso, Universitas Mercatorum e Università Giustino Fortunato. Non ci sarà alcun test di sbarramento in entrata e gli unici esami che dovrai fare saranno quelli relativi al tuo piano di studi. In questo modo abbatterai i costi degli spostamenti e avrai molto più tempo da dedicare alla tua attività lavorativa o alla tua vita personale.