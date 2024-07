Catalogo Amazon Prime Video Agosto 2024: film e serie tv

Amazon Prime Video Agosto 2024, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di agosto, ma vi riepiloghiamo il costo di Amazon Prime Video:

La tariffa mensile standard è passata da 3,99 euro a 4,99 euro

La tariffa annuale standard è passata da 36 euro a 49,90 euro

La tariffa studenti mensile è passata da 1,99 euro a 2,49 euro

La tariffa studenti annuale è passata da 18 euro a 24,95 euro

Ora scopriamo invece tutte le novità del mese di agosto su Prime Video! Cosa dobbiamo aspettarci?

Catalogo Amazon Prime Video Agosto 2024: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di agosto su Amazon Prime Video:

Guerriero americano – data di uscita 1 agosto

Guerriero americano 2 – data di uscita 1 agosto

Guerriero americano 3 – data di uscita 1 agosto

Guerriero americano 4 – data di uscita 1 agosto

Il Gladiatore – data di uscita 1 agosto

Tutti tranne te – data di uscita 2 agosto

I perfetti innamorati – data di uscita 7 agosto

One Fast Move (film Original) – data di uscita 8 agosto

Il vangelo secondo Clarence – data di uscita 11 agosto

Jackpot (film Original) – data di uscita 15 agosto

Madame Web – data di uscita 19 agosto

Falla Girare 2 – Offline (film Exclusive) – data di uscita 23 agosto

Dumb Money – data di uscita 26 agosto

Marie Antoinette – data di uscita 28 agosto

Robin Hood – Un uomo in calzamaglia – data di uscita 28 agosto

Robin Hood – Principe dei ladri – data di uscita 28 agosto

Ecco invece i film in scadenza ad agosto:

Il primo giorno della mia vita – data di scadenza 10 agosto

Non così vicino – data di scadenza 15 agosto

John Wick 4 – data di scadenza 19 agosto

Till: Il coraggio di una madre – data di scadenza 19 agosto

Romantiche – data di scadenza 30 agosto

Catalogo Amazon Prime Video Agosto 2024: serie tv

Già dai primi di agosto, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamo insieme quali sono:

Batman: Caped Crusader (serie tv animata) – data di uscita 1 agosto

Fear the Walking Dead stagione 8 – data di uscita 1 agosto

Naruto: Shippuden stagione 10 – data di uscita 1 agosto

Buffy l’ammazzavampiri stagioni 1-7 – data di uscita 5 agosto

Prison Break stagioni 1-5 – data di uscita 19 agosto

Gli Anelli del Potere 2 (serie tv Original) – data di uscita 29 agosto

Nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora fare forza sulla sua bravura per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli daranno modo di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Ecco infine le serie tv in scadenza ad agosto: