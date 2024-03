Catalogo Amazon Prime Video Marzo 2024: film e serie tv

Amazon Prime Video Marzo 2024, film e serie tv: il catalogo

Amazon Prime Video ha tante sorprese in arrivo per il mese di marzo, ma vi riepiloghiamo il costo di Amazon Prime Video:

La tariffa mensile standard è passata da 3,99 euro a 4,99 euro

La tariffa annuale standard è passata da 36 euro a 49,90 euro

La tariffa studenti mensile è passata da 1,99 euro a 2,49 euro

La tariffa studenti annuale è passata da 18 euro a 24,95 euro

Ricordiamo che la piattaforma di Amazon era l’ultima tra quelle principali a non aver ancora ceduto alla pubblicità, mentre è stato annunciato ufficialmente che arriverà a partire dal 9 aprile, anche in Italia. Chi non vuole cambiare niente, non deve fare niente. Chi invece non vuole vedere la pubblicità, può fare qualcosa: collegarsi al proprio account e accettare di pagare 1,99 euro al mese per continuare a vedere i contenuti senza gli spot.

Ora scopriamo invece tutte le novità del mese di marzo su Prime Video! Cosa dobbiamo aspettarci?

Catalogo Amazon Prime Video Marzo 2024: tutti i film

Scopriamo quali film ci saranno come novità nel mese di marzo su Amazon Prime Video:

Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario – data di uscita 1 marzo

The Equalizer 3 – data di uscita 1 marzo

Ci sei Dio? Sono io, Margaret – data di uscita 2 marzoBrian e Charles – data di uscita 3 marzo

Ricky Stanicky (film Original genere: commedia) – data di uscita 7 marzo

Nope – data di uscita 10 marzo

Watcher – data di uscita 10 marzo

Vengeance – data di uscita 10 marzo

Frida: A Self Portrait – data di uscita 14 marzo

Ferrari – data di uscita 15 marzo

Road House (film Original genere: azione) – data di uscita 21 marzo

Gran Turismo – data di uscita 23 marzo

Beast (2022) – data di uscita 24 marzo

Santocielo – data di uscita 29 marzo

Erano ragazzi in barca – data di uscita 29 marzo

Ecco invece quali sono i film in scadenza:

Marry Me – Sposami – data di scadenza 4 marzo

Synchronic – data di scadenza 12 marzo

Tutti a bordo – data di scadenza 20 marzo

Ambulance – data di scadenza 25 marzo

Vicini di casa – data di scadenza 31 marzo

Catalogo Amazon Prime Video Marzo 2024: serie tv

Già dai primi di marzo, Amazon Prime Video apre le porte anche a nuove serie tv, scopriamo insieme quali sono:

Naruto: Shippuden stagione 5 – data di uscita 1 marzo

Antonia (serie tv Original genere: dramedy) – data di uscita 4 marzo

Dragon Ball Z stagione 4 – data di uscita 9 marzo

Invincible stagione 2 parte 2 (serie tv animata genere: azione) – data di uscita 14 marzo

The Baxters (serie tv Original genere: drammatico) – data di uscita 28 marzo

Fairy Tail stagione 9 – data di uscita 29 marzo

L’unica serie in scadenza a marzo è Hunter X Hunter con data di scadenza 29 marzo.