Catalogo Disney+ Agosto 2024: film e serie tv

Disney Plus Agosto 2024, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di agosto? Ricordiamo che Disney+ è disponibile a partire da 5,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di cancellare l’account in qualsiasi momento. Tanta attesa per la seconda stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures che segue i ragazzi mentre proseguono il loro addestramento e diventano protagonisti di missioni ancora più grandi in tutta la galassia. A guidarli c’è il nuovo Padawan di Maestra Zia, Wes Vinik, e il suo astromeccanico R0-M1. Mentre continuano il loro addestramento e crescono nelle vie della Forza, i giovani Jedi arriveranno su nuovi pianeti con nuovi e vecchi amici e incontreranno avversari come i Gangul.

Catalogo Disney Plus, Agosto 2024: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film imperdibili in questo mese su Disney Plus:

2 agosto: IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE

23 agosto: DOMENICA CON LE SUPREMES

In merito a Il Regno del Pianeta delle Scimmie il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise targato 20th Century Studios con una pellicola ambientata diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia inizia uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto quello che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Catalogo Disney Plus, Agosto 2024: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv:

12 agosto SOLAR OPPOSITE 5

14 agosto THE BEAR | Stagione 3 | Tutti gli episodi

| Stagione 3 | Tutti gli episodi 14 agosto STAR WARS: YOUNG JEDI ADVENTURES | Animazione | Stagione 2 | Tutti gli episodi

| Animazione | Stagione 2 | Tutti gli episodi 19 agosto: OCEANXPLORES | National Geographic

| National Geographic 27 agosto: ONLY MURDERS IN THE BUILDING | Stagione 4

Nella quarta stagione di Only Murders in the Building, il trio di podcaster amatoriali ha a che fare con quello che è successo alla fine della terza stagione con Sazz Pataki, la controfigura e amica di Charles. Chiedendosi se la vittima designata fosse veramente lei oppure Charles, la loro indagine li porta fino a Los Angeles, in cui uno studio di Hollywood sta preparando un film sul podcast Only Murders. Inoltre ci sarà la possibilità di rivedere in catalogo: