Catalogo Disney+ Dicembre 2023: film e serie tv

Disney Plus Dicembre 2023, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di dicembre? Prima di tutto vi ricordiamo che proprio lo scorso mese ci sono state delle modifiche al servizio di abbonamento che prima aveva un costo di 8,99 euro al mese mese oppure 89,90 euro all’anno per la visione senza pubblicità di tutti i contenuti che si trovano nel catalogo (esclusivi e di library) su un massimo 4 dispositivi in contemporanea (stream simultanei) alla massima qualità audio e video (4K UHD HDR e Dolby Atmos). Dal novembre invece stesso piano si chiama Premium e ha un prezzo mensile di 11,99 euro o annuale di 119,90 euro. Viene introdotto allora un piano Standard che, al costo mensile di 8,99 euro o annuale di 89,90 euro, dà modo di vedere in qualità audio e video 5.1/1080p su massimo 2 dispositivi in contemporanea. Inoltre c’è anche il piano più economico chiamato Standard con pubblicità che, al costo mensile di 5,99 euro, rispetto al piano Standard precedente, non permette di scaricare i contenuti per la visione offline e, in più, mostra contenuti pubblicitari.

Catalogo Disney Plus, Dicembre 2023: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film imperdibili in questo mese dedicato alle festività natalizie su Disney Plus:

A Christmas Carol (2009)

A Muppets Christmas: Letters To Santa

Ceppo di Natale del castello di Arendelle

Babes in Toyland

La Bella e la Bestia – Un magico Natale

Christmas with Walt Disney

Natale… di nuovo?

Cloud9

Cool Runnings – Quattro sottozero

Scivolando sulla neve

Decorating Disney Holiday Magic

Diario di una Schiappa a Natale – Si salvi chi può! – In streaming dall’8 dicembre

The Disney Holiday Singalong

Topolino e Minni: Il desiderio di Natale

Disney’s Fairytale Weddings Holiday Magic

Ernest Saves Christmas

Frozen – Il regno di ghiaccio

Frozen II – Il segreto di Arendelle

Miracolo a tutto campo

Fata madrina cercasi

Guardiani della Galassia: Holiday Special

High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale

Mamma ho perso l’aereo

Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

Mamma, ho preso il morbillo

Mamma ho allagato la casa

Mamma, ho visto un fantasma

Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo

A casa per Natale

L’era glaciale

LEGO Star Wars Christmas Special

Topolino salva il Natale ancora! – In streaming dall’8 dicembre

Canto di Natale di Topolino

Topolino e la magia del Natale

Topolino strepitoso Natale!

Il miracolo della 34ª strada

Noelle

Un magico Natale

Richie Rich e il desiderio di Natale

Supercuccioli a Natale – Alla ricerca di Zampa Natale

Zampa e la magia del Natale

Zampa 2 – I Cuccioli di Natale

Supercuccioli sulla neve

Pistaaa… arriva il gatto delle nevi

Supercuccioli nello spazio

La stella di Natale

Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio

Festa in casa Muppet

I Terribili Nove

Lo schiaccianoci e i quattro regni

Santa Clause

Che fine ha fatto Santa Clause?

Santa Clause è nei guai

The Shepherd – In streaming dal 1° dicembre

Il più bel regalo di Natale

Nightmare Before Christmas

Nightmare Before Christmas – Canta con noi

Togo

Un amore tutto suo

Buon anno con Winnie the Pooh

Catalogo Disney Plus, Dicembre 2023: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv: