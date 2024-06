Catalogo Disney+ Giugno 2024: film e serie tv

Disney Plus Giugno 2024, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di giugno? Oltre ai nuovi episodi ogni settimana di Station 19, spin off di Grey’s Anatomy e dello stesso medical drama più famoso e longevo della televisione, ci sono tante novità della piattaforma di streaming.

Tanta attesa sicuramente per Star Wars The Acolyte: la serie originale live action targata Lucasfilm farà il suo esordio il 5 giugno con i primi due episodi su Disney+ in Italia. In questa serie una indagine su una scioccante moltitudine di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi dettagli, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra. Nel cast troviamo Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

Inoltre Becoming Karl Lagerfeld porta i telespettatori nel cuore degli anni Settanta, a Parigi, Monaco e Roma, per seguire la crescita formidabile di questa personalità difficile e iconica della couture parigina, già spinta dall’ambizione di diventare l’imperatore della moda. Raccontata per la prima volta in televisione e adattata dal bestseller “Kaiser Karl” di Raphaëlle Bacqué (pubblicato dalla casa editrice francese Albin Michel), questa serie riunisce un cast stellare.

Prima di visionare insieme tutte le novità di questo mese vi ricordiamo che dallo scorso 1° novembre Disney+ ha cambiato il suo piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due versioni senza inserzioni pubblicitarie, dando modo agli iscritti di avere maggiore flessibilità e quindi di scegliere il piano più adatto ai propri bisogni. Attualmente gli abbonati possono scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno e Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno.

Catalogo Disney Plus, Giugno 2024: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film imperdibili in questo mese su Disney Plus:

Billy & Molly: An otter love story (14 giugno 2024)

Diane von Furstenberg: Woman in Charge (25 giugno 2024)

Catalogo Disney Plus, Giugno 2024: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv: