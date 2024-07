Catalogo Disney+ Luglio 2024: film e serie tv

Disney Plus Luglio 2024, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di luglio? Nonostante con il caldo la gente sia più invogliata ad uscire, ovviamente non può mancare un momento di relax da passare sulla piattaforma di streaming a guardare un film oppure una serie tv.

Disney+ è disponibile a partire da 5,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e con l’opportunità di cancellare l’account in qualsiasi momento. Ci sono contenuti per ogni tipo di target, con nuove serie TV, film di successo e titoli originali esclusivi in arrivo nel corso di tutto l’anno dei sei brand maggiori: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Con una grande libreria di intrattenimento, che va dai documentari ai film drammatici acclamati dalla critica, dai classici d’animazione alle commedie. Gli iscritti potranno scegliere qualsiasi cosa, tutte le stagione di Desperate Housewives, a Becoming Karl Lagerfeld fino alla serie di FX Shōgun.

Prima di elencarvi tutte le novità di questo mese vi ricordiamo che dallo scorso 1° novembre Disney+ ha cambiato il suo piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due versioni senza inserzioni pubblicitarie, dando la possibilità agli abbonati di avere maggiore flessibilità e perciò di scegliere il piano più adatto alle proprie necessità. Attualmente gli abbonati possono scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno e Premium a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno.

Catalogo Disney Plus, Luglio 2024: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film imperdibili in questo mese su Disney Plus:

3 luglio – Bluey MinisodesCatalogo

12 luglio – Descendants: L’ascesa di Red

12 luglio – Descendants: sing-along 1, 2 e 3

Catalogo Disney Plus, Luglio 2024: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv:

3 luglio – American Dad!, stagione 19

3 luglio – Non sono ancora morta, stagione 2

10 luglio – Under the Bridge, stagione 1

17 luglio – Will Trent, stagione 2

24 luglio – It’s always sunny in Philadelphia, stagioni 1-16

29 luglio – Futurama, stagione 12

Attesa la seconda stagione di Non sono ancora morta, la sitcom che vede protagoniste Gina Rodriguez e Hannah Simone. Creata da Casey Johnson e David Windsor, la serie tv parla di una scrittrice di necrologi che si ritrova inaspettatamente ad entrare in contatto con i fantasmi delle persone di cui scrive. Queste anime le daranno dei friranno consigli inaspettati e la aiuteranno a rimettere in sesto la sua vita.