Catalogo Disney+ Ottobre 2023: film e serie tv

Disney Plus Ottobre 2023, film e serie tv: il catalogo

Dopo tutti i film e le serie tv che hanno debuttato nella prima parte del 2023, cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di ottobre? Il 16 ottobre ricorre il centesimo anniversario Disney e per questo motivo ci sarà la possibilità di rivedere tutti i classici e personaggi Disney preferiti solo sulla piattaforma di streaming. Inoltre, per festeggiare al meglio questo anniversario, a partire dal 6 ottobre saranno disponibili sette nuovi classici cortometraggi. Invece tutti gli episodi della quinta e ultima stagione di Mayans M.C., la serie ambientata nello stesso universo narrativo di Sons of Anarchy, faranno il loro esordio il 18 ottobre. Senza dimenticare che questo mese arrivano anche i nuovi episodi della quarta stagione di The Kardashians, disponibili ogni giovedì, e la terza stagione di The D’Amelio Show, con episodi in arrivo sulla piattaforma ogni mercoledì. Per tutti i fan della saga di Star Wars segnaliamo anche il finale di stagione di Ahsoka che sarà disponibile da mercoledì 4 ottobre. Ora vediamo tutte le novità del mese di ottobre su Disney Plus.

Catalogo Disney Plus, Ottobre 2023: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film in uscita questo mese su Disney Plus:

Barbarian – dal 1° ottobre

Appendage – dal 18 ottobre

The Boogeyman – dal 18 ottobre

Hocus Pocus

The Nightmare Before Christmas

Descendants (tutta la saga di film)

Catalogo Disney Plus, Ottobre 2023: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv:

Dear Mama (serie tv) – 4 ottobre

Loki – Stagione 2 (serie tv) – 6 ottobre

Piccoli Brividi (serie tv) – 13 ottobre (primi 5 episodi, poi uno a settimana)

Mayans M.C. stagione 5 (serie tv) – 18 ottobre

I Leoni di Sicilia (serie tv) – 25 ottobre (primi 4 episodi) / 1 novembre (ultimi 4 episodi)

Praise Petey S1 (serie tv) – 25 ottobre

LEGO Marvel Avengers: codice rosso (speciale) – 27 ottobre

I fan della Marvel attendono sicuramente la seconda stagione di Loki: