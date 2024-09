Catalogo Disney+ Ottobre 2024: film e serie tv

Disney Plus Ottobre 2024, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di ottobre? Ricordiamo che Disney+ è disponibile a cominciare da 5,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di cancellare l’account in qualsiasi momento. In questo mese tanta attesa per Avetrana – Qui non è Hollywood, serie che verrà presentata in anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma. La serie farà il suo debutto il 25 ottobre sulla piattaforma streaming in Italia. Ovviamente il racconto è quello del delitto di Avetrana in cui ha perso la vita la giovane Sarah Scazzi con una imponente risonanza mediatica che ha caratterizzato il caso. In 4 episodi da 60 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia, Sarah, Sabrina, Michele e Cosima, Avetrana – Qui non è Hollywood propone un racconto a più voci di uno dei più famosi casi di cronaca nera italiana. Ma vediamo insieme tutte le altre uscite in questo mese su Disney Plus!

Catalogo Disney Plus, Ottobre 2024: tutti i film

Il nostro lavoro certosino ci ha portato alla raccolta di materiale di condividere con voi, così vi riportiamo film imperdibili in questo mese su Disney Plus:

Hold Your Breath – 3 ottobre

LEGO Marvel Avengers: Mission Demolition – 18 ottobre

Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band – 25 ottobre

In merito a Hold Your Breath ci troviamo in Oklahoma negli anni ‘30. La casa della famiglia Bellum è situata in una valle desolata e arida in cui nuvole di polvere bloccano la luce del sole. Margaret (Sarah Paulson) e le sue due figlie, Rose (Amiah Miller) e Ollie (Alona Jane Robbins), si occupano della loro fattoria mentre il marito di Margaret è fuori per cercare lavoro. Mentre lottano per sopravvivere al severo ambiente causato dal Dust Bowl, un misterioso straniero (Ebon Moss-Bachrach) minaccia la famiglia.

Catalogo Disney Plus, Ottobre 2024: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv:

Máquina: il pugile – 9 ottobre

Avetrana – Qui non è Hollywood – 25 ottobre

I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place – 29 ottobre

Nel mese di ottobre proseguiranno ad uscire ogni giovedì gli episodi della serie Marvel Agatha All Along, con protagonista la strega Agatha Harkness (Kathryn Hahn), spin off dell’ormai leggendario Wanda Vision. Il 31 ottobre 2024 verranno pubblicati gli ultimi due episodi, presentati in anteprima allo scorso Lucca Comics & Games.