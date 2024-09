Catalogo Disney+ Settembre 2024: film e serie tv

Disney Plus Settembre 2024, film e serie tv: il catalogo

Cosa ci aspetta da Disney Plus nel mese di settembre? Ricordiamo che Disney+ è disponibile a partire da 5,99 euro al mese, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di cancellare l’account in qualsiasi momento. Da questo mese stop alla condivisione dell’abbonamento fra persone che non appartengono allo stesso nucleo familiare, ma c’è una opzione a pagamento – chiamata Utente extra – per chi vuole usufruire dell’abbonamento di un amico. Il radicale cambiamento di approccio era stato comunicato in primavera, a fine luglio sono partite le email dirette agli abbonati italiani che di fatto hanno dato il via alla fase operativa. Il costo è di 5,99 euro in più rispetto al prezzo dell’abbonamento, con fatturazione mensile anche per quelli che hanno un piano con fatturazione annuale. Al momento per gli abbonamenti Disney+ Standard con Pubblicità non è previsto l’Utente extra che è quindi disponibile soltanto con i piani Disney+ Standard e Disney+ Premium.

Catalogo Disney Plus, Settembre 2024: tutti i film

A settembre 2024 non sembrano esserci in arrivo dei film su Disney+, ma non è detto che in corsa possano aggiungersi nuovi titoli.

Catalogo Disney Plus, Settembre 2024: le serie tv

Per completare le nostre anticipazioni, ora vi riportiamo anche l’elenco delle tanto attese serie tv:

Lego Star Wars: rebuild the galaxy (13 settembre 2024)

In Vogue: the 90s (13 settembre 2024)

Firebuds, stagione 2 (18 settembre 2024)

Marvel’s Spidey e i suoi fantastici amici, stagione 3 (18 settembre 2024)

Agatha All Along (19 settembre 2024)

Io e Winnie the Pooh (25 settembre 2024)

Disney Junior: gioca con Winnie the Pooh (25 settembre 2024)

Minni Toons: il campeggio di Minni (25 settembre 2024)

Superkitties (25 settembre 2024)

The Great North (25 settembre 2024)

Tanta attesa per la serie Marvel Agatha All Along, spin off della serie di successo Wanda Vision: la famigerata Agatha Harkness si ritrova sconfitta e senza potere dopo che un misterioso goth Teen la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse diventa sempre più forte quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con quello che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega spietata e si incamminano lungo la Strada. C’è chi pensa poi che il delitto che si vede nel trailer di presentazione sia di Wanda Maximoff che dovrebbe essere morta proprio alla fine del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia: sarà vero oppure no?