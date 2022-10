Sai che puoi laurearti in Digital Marketing studiando online? Leggi la nostra guida sui migliori corsi offerti dalle Università Telematiche!

La laurea online in Digital marketing è uno dei corsi di studio più recenti introdotti nel panorama delle università telematiche ed è molto ambito, visto che tratta tematiche molto attuali. Basti pensare che esiste anche una laurea per influencer, di cui vi parleremo nel dettaglio più avanti. La materia oggetto di studio fa parte di un settore in continuo sviluppo che ha l’obiettivo di attirare i consumatori attraverso l’utilizzo di smartphone, tablet, videogiochi, cartelloni digitali. Ovviamente, bisogna saper usare bene i social network, le mail e tutti i canali di comunicazione della moderna tecnologia.

In Italia la laurea in Digital Marketing viene messa a disposizione sia dagli atenei statali che dalle università online: in entrambi i casi i titoli di studio ottenuti sono riconosciuti dal MIUR, per questo motivo sono equipollenti e danno le stesse possibilità di trovare lavoro, compreso l’accesso ai concorsi pubblici per l’insegnamento.

L’offerta formativa della laurea in Digital Marketing online non ha solo un ciclo di studio triennale o di primo livello, cui si accede dopo il conseguimento del diploma di maturità, ma anche un ciclo di studi magistrale o specialistico. La laurea triennale in Digital Marketing Online non afferisce a una classe di laurea specifica, ma solitamente fa riferimento alla Classe di Laurea L-20 in Scienze della Comunicazione. Stesso discorso per la laurea magistrale in Digital Marketing online che, a seconda del piano di studi, può fare riferimento alle seguenti classi:

LM-19: Informazione e Sistemi Editoriali

LM-56: Scienze dell’Economia

LM-59: Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità

LM-77: Scienze economico-aziendali

Studiare Digital Marketing a distanza permette a tutti gli iscritti di poter dare gli esami in tempo e contemporaneamente lavorare oppure badare ai propri impegni personali. Questo è permesso grazie alla didattica che viene erogata in modalità e-learning: per questo motivo gli iscritti ai corsi di laurea online possono seguire le lezioni in qualsiasi momento della giornata semplicemente con un click.

Se alla fine della lettura avrete ancora delle domande, potete compilare il form in fondo alla pagina per ricevere i consigli dagli esperti di AteneiOnline!

Corsi di Laurea in Digital Marketing Online: le opzioni disponibili

Se stai pensando di iscriverti a un corso di laurea online in Digital Marketing online hai attualmente a disposizione le seguenti opzioni:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Carbonia-Iglesias Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forl Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Medio Campidano Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio di Calabria Reggio nell'Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Accetto la Normativa Privacy Termini e Condizioni del servizio.

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Accetto la Normativa Privacy Termini e Condizioni del servizio.

Come abbiamo visto, il corso di laurea in Digital Marketing Online di tipo triennale afferisce a una sola classe di laurea: L-20. Questa classe di laurea è adatta a chi vuole avere le competenze di base e le abilità specifiche nei settori diversi della comunicazione ed essere in grado di svolgere compiti lavorativi nei media, nella pubblica amministrazione, nei diversi apparati dell’industria culturale e nel settore aziendale, dei servizi e dei consumi.

Il corso di Digital Marketing online di tipo magistrale, invece, fa riferimento a ben quattro classi di laurea: LM-19, LM-56, LM-59 e LM-77.

Le classi di laurea LM-19 e LM-59 fanno riferimento principalmente all’ambito della comunicazione. LM-19 ha come scopo principale quello di dare una adeguata preparazione in un settore oggi in rapida espansione come quello dell’editoria e del giornalismo nelle sue più diverse espressioni, con un focus sul campo dell’innovazione tecnologica, della multimedialità, nonché degli scenari internazionali del commercio del libro e degli altri prodotti editoriali. La classe di laurea LM-59, invece, dà modo agli iscritti di di acquisire la capacità di creare prodotti comunicativi e campagne promozionali di enti pubblici, imprese e organizzazioni non profit e le abilità metodologiche idonee alla gestione dei flussi di comunicazione interna e esterna delle aziende.

Le classi di laurea LM-56 e LM-77, invece, sono incentrate maggiormente sugli aspetti economici della materia: la prima mira a sviluppare una comprensione più profonda e articolata del comportamento dei principali attori economici, politici e sociali, mentre la seconda garantisce lo sviluppo di abilità di analisi e di interpretazione dei fenomeni e dei dati aziendali

Laurea Triennale in Digital Marketing online: i corsi disponibili

Come già anticipato, la laurea triennale Digital Marketing online è disponibile con le seguenti opzioni nelle università telematiche:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Carbonia-Iglesias Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forl Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Medio Campidano Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio di Calabria Reggio nell'Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Accetto la Normativa Privacy Termini e Condizioni del servizio.

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Accetto la Normativa Privacy Termini e Condizioni del servizio.

Il corso di laurea di eCampus vuole formare professionisti esperti in comunicazione ed informazione, grazie ad una preparazione finalizzata alla comprensione e all’utilizzo degli strumenti della comunicazione moderna nelle sue diverse dimensioni. Non a caso tra i quattro percorsi a disposizione troviamo Digital Marketing e l’innovativo curriculum Influencer.

Unimarconi vuole dare agli iscritti , buone conoscenze teoriche, metodologiche e tecniche, finalizzate alla comprensione dei fenomeni comunicativi ed informativi della società contemporanea, con un focus sui processi comunicativi mediati dalle nuove tecnologie.

Il corso di laurea triennale di UniNettuno dà ai futuri laureati una solida preparazione teorico-culturale e tecnico-pratica nelle aree umanistiche, sociologiche e massmediologiche per lavorare nei diversi settori della comunicazione in ambito pubblico e privato. Quello di IUL vuole dare agli iscritti una adeguata padronanza delle basi scientifiche e dei concetti essenziali delle discipline umane e sociali connesse ad una specifica competenza nell’area della comunicazione, dei media, delle tecnologie e delle culture digitali.

E ancora il corso di laurea di Unicusano che intende formare lavoratori del Web capaci di affrontare questo specifico contesto mediale con padronanza e approfondita conoscenza delle dinamiche sociali, culturali, giuridiche, tecnologiche ed economiche ad esso correlate. Il corso di laurea di Mercatorum dà agli studenti una tipologia di insegnamenti con approccio innovativo, legato alle varie dimensioni della comunicazione digitale d’impresa. È orientato verso le nuove tecnologie capaci di comunicare e diffondere messaggi attraverso l’impiego di processi di multimedialità.

Laurea Magistrale in Digital Marketing online: le specialistiche disponibili

La laurea magistrale in Digital Marketing online è disponibile con le seguenti opzioni nelle università telematiche:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul corso di laurea dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Carbonia-Iglesias Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forl Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Medio Campidano Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Ogliastra Olbia-Tempio Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio di Calabria Reggio nell'Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Accetto la Normativa Privacy Termini e Condizioni del servizio.

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Accetto la Normativa Privacy Termini e Condizioni del servizio.

Ora vi spieghiamo le caratteristiche di ogni corso. Il corso di laurea magistrale di eCampus (LM-56) ha l’obiettivo di formare esperti d’azienda con competenze specialistiche e multidisciplinari nell’ambito delle scienze economiche, aziendali, giuridiche e matematico-statistiche, con particolare riferimento agli aspetti della digitalizzazione.

Il corso di laurea magistrale di Uninettuno (LM-77), invece, è rivolto alla formazione di specialisti nella gestione e nel controllo delle imprese, di specialisti del settore commerciale di aziende operanti nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di consulenti nel campo dell’economia aziendale e delle nuove tecnologie, sempre con un occhio attento alle tematiche del digital marketing, a cui sono dedicati diversi insegnamenti.

Il corso di laurea magistrale di Unicusano (LM-59) vuole dare agli iscritti avanzate competenze lavorative per affrontare gli attuali scenari tecnologici e comunicativi, dal marketing digitale ai social network, solo per citarne alcuni. La laurea magistrale di Mercatorum (LM-19) permette agli studenti di acquisire avanzate conoscenze in tema di governo delle aziende e di gestione dei loro processi e delle loro funzioni.

Università Telematiche con Digital Marketing: le facoltà online

Come si evince dalla tabella, attualmente sono sei su undici le università online che erogano questo corso:

Università Telematica eCampus

Università Telematica UniNettuno

Università Telematica UniMarconi

Università Telematica IUL

Università Telematica Unicusano

Università Telematica Mercatorum

Tutte le università online di Digital Marketing sopra citate fanno parte degli 11 atenei telematici riconosciuti dal MIUR, perciò hanno lo stesso valore legale delle università tradizionali. Tutte queste strutture vengono sottoposte ai controlli da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario) ogni anno. Ci sono però delle differenze tra le diverse facoltà di Digital Marketing online.

L’Università Telematica eCampus ha più di 50.000 iscritti ed è tra le più grandi del panorama nazionale.

L’Università Telematica Guglielmo Marconi (o Unimarconi) è la prima università telematica e ricalca la struttura degli atenei tradizionali, ma con il supporto di tecnologie web avanzate.

L’Università Telematica Uninettuno è un ateneo che fonda la sua attività attraverso i poli tecnologici distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale.

L’Università Telematica IUL risponde ad un preciso quadro normativo, a garanzia di una qualità formativa in continuo accrescimento, costantemente monitorata attraverso valutazioni, autovalutazioni e audit.

L’Università Telematica Niccolò Cusano è un ateneo non statale di Roma che dispone di una gestione della formazione blended (o mista) e quindi sia in presenza che on line grazie al campus romano.

Infine, l’Università Telematica Mercatorum è rivolta alla ricerca costante dell’innovazione e alla preparazione dei suoi studenti per il mercato dell’impresa e del lavoro.

Digital Marketing online: materie e piano di studi

Ma quali sono le materie di Digital Marketing tipicamente studiate nel corso di laurea? Il piano di studi di Digital Marketing prevede alcuni insegnamenti di base in comune per tutti gli indirizzi:

Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche

Discipline sociali e mediologiche

Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione

Scienze umane ed economico‐sociali

Discipline giuridiche, storico‐politiche e filosofiche

Sono previsti poi degli insegnamenti fondamentali e caratterizzanti, quali:

Social media marketing

Letteratura italiana contemporanea

Linguistica italiana

Informatica

Sociologia nelle sue diverse declinazioni

Scienze politiche

Discipline dello spettacolo nelle sue diverse declinazioni

Economia nelle sue diverse declinazioni

Filosofia nelle sue diverse declinazioni

Sistemi di elaborazione delle informazioni

Psicologia nelle sue diverse declinazioni

Laurea online in Digital Marketing: quanto costa?

I costi di una laurea in Digital Marketing online possono variare da università ad università. Se siete interessati ad un corso per via telematica ma vi state chiedendo quali sono i costi che dovrai sostenere ogni anno leggete attentamente la tabella riassuntiva riportata qui sotto:

Unimarconi da 1.600 a 2.750 €

eCampus: da 2.600 a 5.900 €

Uninettuno: da 1.900 a 2.200 €

IUL: 2.500 €

Unicusano: 5.000 €

Mercatorum: 3.000 €

La laurea in Digital Marketing online ha costi che prevedono anche delle spese fisse per quanto riguarda i diritti di segreteria, la tassa regionale per il diritto allo studio (nelle regioni ove presente in genere si aggira sui 140 euro) e i bolli necessari per i certificati.

Ricordiamo però che in queste realtà la retta non varia in base all’ISEE, tuttavia ci sono a disposizione diverse agevolazioni economiche che permettono di ridurre sensibilmente i costi. Inoltre, sono previste spese minori in quanto il materiale didattico si trova già sul portale dell’università e ciò vuol dire che non è necessario acquistare libri extra o dispense. Infine, le lezioni si seguono da casa e perciò non ci sono costi per spostarsi per chi dovrebbe fare il pendolare oppure per mantenersi da fuori sede per chi dovrebbe abbandonare la propria città di residenza.

Se volete saperne di più sui costi delle università online che mettono a disposizione corsi online di Digital Marketing, vi invitiamo a compilare il form in fondo alla guida. Gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile e in maniera gratuita.

Qual è la migliore Università Telematica con Digital Marketing?

La scelta della migliore università telematica con Digital Marketing è abbastanza soggettiva, in quanto ogni ateneo ha delle caratteristiche che potrebbero fare al caso di uno studente piuttosto di un altro. Tra i fattori da tenere in considerazione ci sono sicuramente la varietà di indirizzi a disposizione e il costo (tematiche già trattate), alla luce dei quali possiamo notare come eCampus possa essere definita la migliore università online con Digital Marketing per quanto riguarda la varietà dell’offerta formativa a disposizione, mentre Unimarconi è un’ottima soluzione sotto il punto di vista del rapporto qualità/prezzo.

Per valutare al meglio però vanno considerati anche aspetti più tecnici relativi alle videolezioni o alle modalità d’esame. Alcuni atenei, infatti, hanno delle regole specifiche per quanto riguarda le visualizzazioni delle videolezioni prima di sostenere un esame. Scopriamo quali:

eCampus, Unimarconi, IUL e Unicusano non prevedono obblighi di visualizzazione delle videolezioni e del materiale didattico per gli studenti

non prevedono obblighi di visualizzazione delle videolezioni e del materiale didattico per gli studenti Mercatorum ha una percentuale di visualizzazione delle video-lezioni minima maggiore: per poter accedere all’esame è necessario aver visualizzato almeno l’80% delle videolezioni

ha una percentuale di visualizzazione delle video-lezioni minima maggiore: per poter accedere all’esame è necessario aver visualizzato almeno l’80% delle videolezioni Uninettuno chiede invece che ogni videolezione venga visualizzata almeno 2 volte, e prevede inoltre spesso una serie di esercitazioni in vista dell’esame

Inoltre anche per quanto riguarda gli esami c’è chi preferisce gli scritti e chi gli orali, ma ogni università si composta in maniera differente:

eCampus : scritti (a crocette) o orali e per ogni sessione lo studente può dare massimo 2 esami. Gli esami scritti si svolgono in presenza, mentre viene lasciata a discrezione del professore l’opportunità di effettuare esami orali online

: scritti (a crocette) o orali e per ogni sessione lo studente può dare massimo 2 esami. Gli esami scritti si svolgono in presenza, mentre viene lasciata a discrezione del professore l’opportunità di effettuare esami orali online Unimarconi : orali o scritti a domanda aperta

: orali o scritti a domanda aperta Unicusano : orali o scritti che prevedono domande a risposta multipla e a risposta aperta alle quali rispondere in un tempo massimo complessivo di 90 minuti

: orali o scritti che prevedono domande a risposta multipla e a risposta aperta alle quali rispondere in un tempo massimo complessivo di 90 minuti Uninettuno : orali o scritti

: orali o scritti Unimercatorum : orali o scritti (a crocette) in base alla sede scelta

: orali o scritti (a crocette) in base alla sede scelta IUL: scritti (a crocette)

Infine, un altro aspetto da considerare riguarda sicuramente la disponibilità di sedi fisiche dell’ateneo (dove si andranno a sostenere gli esami) nelle vicinanze, tematica che approfondiamo nel prossimo paragrafo.

Digital Marketing online nelle principali città italiane

Come già accennato, ogni ateneo online ha diverse sedi sparse sul territorio italiano per dare modo agli studenti di raggiungere la succursale più vicina a casa propria senza spostarsi troppo. Digital Marketing online è un corso erogato da sei Università telematiche, tutte con un’ottima diffusione territoriale. Vediamo gli indirizzi di riferimento nelle principali città italiane.

Digital Marketing Online a Roma: sedi e atenei online

Studiare Digital Marketing online a Roma risulta piuttosto semplice, grazie alla presenza di tutti gli atenei citati in questa guida. Ecco dunque gli indirizzi:

Unimarconi – Via Paolo Emilio, 29

– Via Paolo Emilio, 29 eCampus – via Matera, 18

– via Matera, 18 IUL – Via Guidubaldo del Monte 54 (sede territoriale Indire) o Via Conca d’Oro 221 (Polo Tecnologico)

– Via Guidubaldo del Monte 54 (sede territoriale Indire) o Via Conca d’Oro 221 (Polo Tecnologico) Uninettuno , Corso Vittorio Emanuele II, 39 (sede centrale) o presso le seguenti sedi distaccate: via Sandro Sandri, 45 via Ostiense 159 via Nomentana 335 via Oriolo Romano 257 via del Pellegrino 155

, Corso Vittorio Emanuele II, 39 (sede centrale) o presso le seguenti sedi distaccate: Unicusano , Via Don Carlo Gnocchi, 3

, Via Don Carlo Gnocchi, 3 Mercatorum, Piazza Mattei, 10 o Piazza Sallustio 21

Digital Marketing Online a Milano: sedi e atenei online

Digital Marketing online a Milano è ben rappresentata dai sei atenei che erogano il corso di laurea. Chi vuole studiare nel capoluogo lombardo non avrà dunque problemi, grazie alla presenza delle seguenti sedi:

eCampus – Via Privata Chioggia, 4

– Via Privata Chioggia, 4 IUL – Viale Sarca 336/f, Edificio 16, Scala H (c/o Consorzio Farsi Prossimo)

– Viale Sarca 336/f, Edificio 16, Scala H (c/o Consorzio Farsi Prossimo) Uninettuno – Via Carlo Bo, 1

– Via Carlo Bo, 1 Unicusano – Via Bergamo, 11 (sede d’esame)

– Via Bergamo, 11 (sede d’esame) Mercatorum – via Santa Maria Valle, 2

– via Santa Maria Valle, 2 Unimarconi

Digital Marketing Online a Torino: sedi e atenei online

Chi desidera studiare Digital Marketing online a Torino può contare sulle seguenti sedi:

eCampus – in Galleria S. Federico, 16/C

– in Galleria S. Federico, 16/C IUL – Corso Vittorio Emanuele II, 70 (sede territoriale Indire)

– Corso Vittorio Emanuele II, 70 (sede territoriale Indire) Uninettuno – Corso Duca degli Abruzzi, 24 (C/O Politecnico di Torino)

– Corso Duca degli Abruzzi, 24 (C/O Politecnico di Torino) Unicusano – via Ottovio Revel, 20

– via Ottovio Revel, 20 Mercatorum – via Nino Costa, 8

– via Nino Costa, 8 Unimarconi

Digital Marketing Online a Napoli: sedi e atenei online

Digital Marketing online a Napoli è facilmente frequentabile a questi indirizzi:

Unimarconi – Via Alfonso d’Avalos, 25

– Via Alfonso d’Avalos, 25 eCampus – P.zza G. Bovio, 22

– P.zza G. Bovio, 22 IUL – Via Guglielmo Melisurgo, 4 (sede territoriale Indire)

– Via Guglielmo Melisurgo, 4 (sede territoriale Indire) Uninettuno – Via Claudio 21, Napoli (c/o Università Federico II Napoli)

– Via Claudio 21, Napoli (c/o Università Federico II Napoli) Unicusano – Piazzetta Matilde Serao, 40

– Piazzetta Matilde Serao, 40 Mercatorum – Piazza Santa Maria La Nova, 44

La nostra guida al momento termina qui. Avete ancora bisogno di consigli sulla laurea online in Digital Marketing? Allora compilate il form qui di seguito e gli esperti di AteneiOnline vi ricontatteranno segna impegno e in maniera gratuita.