Facoltà alternative a Psicologia: quali sono e cosa sapere

Siete ancora indecisi su quale facoltà scegliere? Vorreste tentare i test d’ingresso per la Facoltà di Psicologia ma temete di ottenere un esito negativo? Ragazzi, respirate un attimo e riflettete insieme a noi; nel caso non si dovesse superare il test, ci sono delle facoltà alternative a Psicologia alle quali potersi iscrivere, eventualmente frequentare un anno sostenendo gli esami, e l’anno successivo pensare di ritentarlo.

La fase dell’orientamento universitario è dura per tutti; si pensa di avere le idee chiare per poi scoprire di avere, invece, mille dubbi che ti assalgono proprio gli ultimi giorni. Sono momenti che abbiamo vissuto un po’ tutti e passano informandosi bene su tutte le facoltà, gli sbocchi lavorativi, le scadenze per le iscrizioni e, se sono facoltà a numero chiuso, informarsi sulla data del test d’ingresso e studiare. Nel caso in cui il test non dovesse andare bene, noi vi proponiamo il piano b, elencandovi le facoltà alternative a psicologia e delle facoltà con esami comuni a psicologia, in modo da iscriversi all’università con le idee chiare.

Facoltà di Psicologia: numero aperto o chiuso?

Generalmente, la facoltà di psicologia è a numero chiuso locale e, come accade per altre facoltà, l’accesso avviene tramite una prova selettiva. Il test non è come quello ad accesso programmato nazionale, sono i singoli atenei a gestire i bandi, le modalità d’iscrizione e le graduatorie; quindi per l’iscrizione al test d’ingresso alla facoltà di psicologia, vi consigliamo di leggere tutte le informazioni sul bando dell’università a cui deciderete di iscrivervi. Per quanto riguarda la data del test, dal momento che sono gestiti autonomamente dalle varie università, può cambiare da ateneo ad ateneo; il periodo, orientativamente, è da giugno a settembre di ogni anno. Ricordiamo, quindi, di tenere sempre sotto controllo il sito della vostra università dove potrete trovare tutto su: bandi, date dei test, modalità d’iscrizione e graduatorie.

Quello che forse non tutti sanno è che esistono degli atenei in cui è possibile iscriversi a psicologia senza test d’ingresso; tra questi rientrano sicuramente le Università Telematiche riconosciute dal Miur che permettono di frequentare i corsi di laurea online in psicologia senza dover sostenere nessun esame ostativo. Per questo, prima di parlarvi delle facoltà simili a psicologia, nel prossimo paragrafo tratteremo l’argomento università online.

Psicologia senza test d’ingresso nelle Università Telematiche

Come abbiamo già accennato, le Università Telematiche offrono la possibilità di iscriversi alla facoltà di psicologia (così come a molte altre facoltà diverse) senza dover sostenere il test d’ingresso. Il motivo di ciò scaturisce dalla natura stessa di questi atenei che, grazie ad innovative piattaforme e-learning, permettono di seguire online le lezioni e, in questo modo, svincolano l’erogazione dei corsi di laurea dalla necessità della presenza fisica in ateneo. Così facendo, non hanno bisogno di porre limiti all’ingresso di nuovi studenti ogni anno.

Se stai pensando di iscriverti a un corso di laurea online in psicologia, hai a disposizione le seguenti alternative:

Facoltà alternative a Psicologia: l’elenco

Abbiamo detto e ridetto che la facoltà di psicologia è generalmente a numero chiuso (ad eccezione delle università telematiche), dunque per accedervi dovrete superare un test d’ingresso, le cui date e altre informazioni saranno disponibili sul sito dell’ateneo in cui avete deciso di continuare i vostri studi. Ma quindi cosa fare se non si entra a psicologia? Può capitare che il test non si superi, ma state tranquilli, la vostra vita universitaria non finirà così; avete un’alternativa, un piano b, ovvero potete iscrivervi a facoltà simili a Psicologia che vi permettano di non perdere l’anno, potrete fare esami che poi potrebbero essere convalidati qualora riusciste a superare il test l’anno successivo. Vediamo quali sono le lauree simili a psicologia: