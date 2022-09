Vuoi iscriverti alla Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione? Scopri migliori università, corsi di laurea, esami e sbocchi lavorativi

La facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione è rivolta a tutte quelle persone che vogliono apprendere le conoscenze e competenze attinenti al campo pedagogico e metodologico-didattico, con un focus anche in ambito filosofico, antropologico, psicologico e sociologico. In realtà l’università di Scienze dell’Educazione è diversa da quella di Scienze della Formazione Primaria a causa degli sbocchi lavorativi completamente differenti e di cui vi parleremo in maniera più approfondita in seguito.

Prima di capire cosa fare dopo Scienze dell’Educazione, dobbiamo approfondire le migliori facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione in Italia, ricordando che il corso di studi di Scienze dell’Educaizone si può trovare sia nelle università statali, sia nelle università telematiche riconosciute dal MIUR, mentre il corso di Scienze della Formazione Primaria è presente solo negli atenei frontali.

Non mancherà un focus sulle classi di laurea triennale e magistrale a disposizione, le varie opzioni nelle università classiche e in quelle per via telematica, inoltre il piano di studio Scienze dell’Educazione con materie ed esami, infine gli sbocchi lavorativi post lauream. Siete pronti a scoprire tutti i dettagli su questo corso di laurea? Se al termine della lettura avrete ancora dei dubbi, potrete compilare il form in fondo alla guida e gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile.

Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione: la classi triennali e magistrali

La facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione ha corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale che fanno riferimento a diverse classi di laurea che hanno lo stesso valore legale. In realtà per la laurea triennale di Scienze dell’Educazione e della Formazione si fa riferimento a una classe di laurea, ovvero L-19 – Classe di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione.

Gli iscritti devono avere le conoscenze teorico-pratiche per l’analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, e competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi, con lo scopo di rispondere alla domanda educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità. Inoltre chi intende frequentare questo corso deve avere abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali, organizzativo-istituzionali al fine di progettare, realizzare, gestire e valutare interventi e processi di formazione continua, anche mediante tecnologie multimediali e sistemi di formazione a distanza.



Per quanto riguarda, invece, la laurea magistrale in Scienze dell’Educazione e della Formazione si può fare riferimento a tre classi di laurea:

La classe di laurea LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua è adatta a chi vuole avere competenze nelle discipline pedagogiche e metodologico-didattiche, con un focus sull’apprendimento in età adulta e ai modelli e metodi di progettazione, gestione, bilancio di competenze e valutazione degli interventi di formazione continua. La classe di laurea LM-50 – Classe di Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi è perfetta per chi vuole operare nell’area del coordinamento di servizi educativi e socio assistenziali.

Infine la classe di laurea LM-85 – Scienze Pedagogiche è rivolta a chi intende approfondire le competenze e le conoscenze teoriche e pratiche nelle scienze pedagogiche e dell’educazione e in quelle discipline che, come la filosofia, la storia, la psicologia e la sociologia danno modo di applicarle in diversi contesti educativi e formativi. Tutti sono un naturale proseguimento della classe di laurea triennale L-19 – Scienze dell’Educazione e della Formazione, tuttavia la classe di laurea LM-50 è presente solo nelle università tradizionali, mentre LM-57 e LM-57 sia nelle università statali, sia nelle università telematiche.

Università di Scienze dell’Educazione e della Formazione: i migliori atenei statali

La facoltà di Scienze della Formazione Primaria prevede un test d’ingresso ed è regolamentata dal MIUR solo in parte. Ciò significa che sono le singole università a preparare le domande dei quiz e a gestire le graduatorie, seguendo però le indicazioni dettate dal Ministero dell’Istruzione attraverso il bando ufficiale per l’accesso programmato, insieme ai posti disponibili che per l’anno 2022-2023 sono 8525. La verifica si svolge con 80 domande a risposta multipla su Matematica, Scienze, Letteratura, Storia e Geografia, inoltre ci sono quesiti di competenza linguistica e di ragionamento logico.

Ma qual è la migliore università di Scienze della Formazione Primaria a cui iscriversi in Italia? La classifica Censis analizza tutti gli atenei statali e non che mettono a disposizione questo corso secondo due parametri, ovvero la progressione della carriera degli studenti e i rapporti internazionali.

Secondo questi dati la migliore laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione si trova a Siena con 103,5 punti, seguita al secondo posto da Perugia con 102,0 punti e Genova al terzo posto con 100,5 punti. Ecco la top 10 con le migliori università statali di Scienze dell’Educazione e della Formazione triennale secondo la classifica Censis:

Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Siena Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Perugia Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Genova Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Urbino Carlo Bo Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Bologna Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Sassari Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Macerata Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Roma La Sapienza Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Ferrara Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Salento

La migliore laurea magistrale in Scienze dell’Educazione e della Formazione si trova sempre a Siena con un punteggio di 103,5. A seguire Foggia con 101,5 punti e ancora Roma La Sapienza con 99,5 punti. Ecco la top 10 con le migliori università statali di Scienze dell’Educazione e della Formazione magistrale secondo la classifica Censis:

Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Siena Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Foggia Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Roma La Sapienza Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Perugia Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Calabria Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Macerata Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Bologna Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Cagliari Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Palermo Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione Modena e Reggio Emilia

Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione nelle Università Telematiche

Come già detto, la facoltà di Scienze dell’Educazione è disponibile anche nelle università online, mentre quella di Scienze della Formazione Primaria ancora no. Le iscrizioni nelle università telematiche sono aperte tutto l’anno e non c’è alcuna verifica ostativa da superare, come accade invece nelle università tradizionali. Una volta immatricolati viene effettuato solo un test per verificare la preparazione iniziale di ogni iscritto e stabilire degli eventuali OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) da svolgere entro il primo anno di studi.

Attualmente sono 7 le Università Online Riconosciute dal MIUR che mettono a disposizione questo tipo di corsi: eCampus, UniMarconi, UniCusano, IUL, Unifortunato, UniDav e UniPegaso. Il riconoscimento del MIUR è importante per queste realtà, visto che significa che i titoli di studio ottenuti in queste strutture hanno lo stesso valore legale di quelli di una università statale e perciò danno le stesse opportunità di sbocchi lavorativi e di partecipazione a concorsi pubblici. Scopriamo allora insieme i rispettivi corsi in questi atenei.

Piano di studio Scienze dell’Educazione e della Formazione: materie ed esami

Ora vediamo il piano di studi Scienze dell’Educazione e della Formazione con le materie e gli esami che si possono effettuare per la triennale e per la magistrale. Il piano di studi ovviamente è diverso in ogni università, tuttavia ci sono alcuni esami obbligatori uguali per tutti ed altri a scelta, a discrezione degli stessi studenti, in base agli insegnamenti che preferiscono approfondire rispetto ad altra. Questa scelta dipende molto anche dal ruolo professionale che il futuro laureato vuole ottenere, visto che le alternative sono molteplici, come vi diremo nell’ultimo paragrafo. Intanto cerchiamo di capire quali sono le materie!

Piano di studi Scienze dell’Educazione: materie ed esami

Le materie di Scienze dell’Educazione per il primo anno della laurea triennale sono simili in tutte le università e generalmente si tratta di questi insegnamenti:

Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche

Discipline filosofiche

Discipline psicologiche

Discipline sociologiche

Discipline antropologiche

Discipline storiche, geografiche, economiche e giuridiche

Discipline scientifiche

Discipline linguistiche e artistiche

Discipline didattiche e per l’integrazione dei disabili

Ci sono poi esami di Scienze dell’Educazione che sono caratterizzanti per la triennale come:

Pedagogia nelle sue diverse declinazioni

Filosofia nelle sue diverse declinazioni

Psicologia nelle sue diverse declinazioni

Sociologia nelle sue diverse declinazioni

Per la laurea magistrale invece le materie di Scienze dell’Educazione possono essere così raggruppate:

Psicologia nelle sue diverse declinazioni

Pedagogia nelle sue diverse declinazioni

Storia e Diritto

Sociologia nelle sue diverse declinazioni

Piano di studi Scienze della Formazione Primaria: materie ed esami

Qual è invece il piano di studi di Scienze della Formazione Primaria? Ricordiamo che la differenza tra il corso di Scienze dell’Educazione e il corso di Scienze della Formazione riguarda gli sbocchi lavorativi, infatti il corso in Scienze della Formazione Primaria prepara alla professione di insegnante della scuola primaria e dell’infanzia. Il corso in Scienze dell’Educazione, invece, prepara alla professione di educatore in strutture quali asili nido, comunità, ludoteche o di lavorare nei servizi sociali.

Perciò le materie di Scienze della Formazione Primaria sono le stesse di Scienze dell’Educazione. Per tutti gli esami di Scienze della Formazione Primaria, quindi, si può fare tranquillamente riferimento all’elenco di insegnamenti che vi abbiamo messo nel paragrafo precedente.

Cosa fare dopo la laurea in Scienze dell’Educazione? Gli sbocchi lavorativi

Quali sono gli sbocchi lavorativi di Scienze dell’Eduzione e gli sbocchi lavorativi di Scienze della Formazione Primaria? Con la laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione si può lavorare in diversi settori:

animatori socio-educativo; operatori nei servizi culturali, nelle strutture educative, in altre attività territoriali, connesse anche al terzo settore

attività che richiedano una specifica qualificazione rispetto alla educazione infantile

educatori professionali, educatori di comunità e nei servizi sociali

formatori, istruttori o tutor nelle imprese, nei servizi, nelle pubbliche amministrazioni, come educatori infantili potranno operare nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, nei servizi all’infanzia

Con la laurea magistrale in Scienze dell’Educazione e della Formazione ci sono ulteriori opportunità:

attività professionali in istituzioni ed enti pubblici e privati che erogano azioni, interventi e servizi di formazione continua (formazione professionale, educazione degli adulti), oltre che in aziende private

attività di ricerca educativa e di consulenza nella programmazione e gestione di interventi nelle istituzioni scolastiche e nei diversi tipi di servizi in campo educativo e formativo

insegnante/educatore

Come già detto in precedenza proprio per quest’ultimo punto ci sono delle differenze: il corso in Scienze della Formazione Primaria è rivolto a chi vuole insegnare nella scuola primaria e dell’infanzia, mentre il corso in Scienze dell’Educazione per chi vuole essere educatore in strutture quali asili nido, comunità, ludoteche o nei servizi sociali. Le classi di concorso a cui fare riferimento per insegnare nei licei, negli istituti tecnici e professionali sono:

A-18 – Filosofia e Scienze umane

– Filosofia e Scienze umane A-19 – Filosofia e Storia

– Filosofia e Storia A-74 – Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena

– Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena A-77 – Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

– Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina A-78 – Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca

– Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca A-79 – Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

– Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca A-80 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine A-81 – Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine A-84 – Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

– Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano A-85 – Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

Avete ancora dei dubbi sul corso di Scienze dell’Educazione e della Formazione? Allora non vi resta che compilare il form che trovate qui di seguito e gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile, togliendo ogni vostro dubbio.