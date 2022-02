La data si avvicina: il 28 e il 29 marzo sono gli appuntamenti scelti per il test di Medicina all’Università Cattolica in italiano, il 6 aprile, invece, si terrà quello in lingua inglese. Se il numero dei partecipanti lo richiederà, saranno attivate sessioni d’esame aggiuntive anche il 7 aprile 2022. I posti disponibili sono 80:

30 destinati a candidati comunitari soggiornanti ovunque e a candidati non comunitari soggiornanti in Italia;

50 posti destinati a studenti non comunitari soggiornanti all’estero.

Il test di svolgerà presso l’Ente Fiera Roma in Via Portuense, 1.645 a Roma. La scadenza per l’iscrizione è fissata alle ore 23:59 del 18 marzo 2022, sia per la lingua italiana che per la lingua inglese. Per partecipare devi:

Compilare un modulo sul sito dell’Università

Pagare il bollettino MAV di 160 euro scaricabile al termine della procedura di iscrizione.

Nel 2021 c’è stato un boom di iscrizioni con più di 9.300 candidati. La pandemia ha acceso l’interesse per le discipline sanitarie e c’è da credere che il Test di medicina 2022 avrà ancora più iscritti quindi è bene essere molto preparati per sperare di entrare in graduatoria. In questa breve guida ti daremo consigli utili per prepararti poi sarà tutto nelle tue mani.

Test medicina Cattolica 2022: cosa sapere

Il test di Medicina dell’Università Cattolica 2022 è così strutturato:

35 quesiti di ragionamento logico e logico-matematico

5 quesiti di biologia, 5 di chimica e 5 di fisica

2 quesiti di conoscenza della lingua inglese

5 quesiti di cultura etico-religiosa

3 quesiti di cultura generale

Avrai a disposizione 60 minuti in cui potrai acquisire fino ad un massimo di 60 punti:

1 punto per ogni risposta esatta

-0,25 punti per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta non data

Il test di Medicina dell’Università Cattolica 2022 in inglese avrà, invece, 65 domande a risposta multipla (1 domanda, 5 risposte tra cui scegliere) distribuite così:

20 di ragionamento logico

5 di cultura etico-religiosa

8 di fisica e matematica

2 di cultura generale

18 di biologia

12 di chimica

In questo caso i minuti saranno 65 e i criteri di valutazione saranno gli stessi. Se sei indeciso sulle risposte da dare, il consiglio è sempre quello di lasciarla in bianco in modo da non perdere -0,25 punti per ogni quesito. Il 4 aprile verranno pubblicate le graduatorie sul sito dell’università in modo da dare agli studenti il tempo di organizzarsi e decidere se aspettare l’aggiornamento o procedere in altro ateneo. Per prepararti al test esistono moltissimi libri acquistabili online che ti forniscono le domande degli anni passati per darti una panoramica di ciò che ti attende. Lo studio è essenziale perché la concorrenza è altissima! In bocca al lupo