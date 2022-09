Facoltà di Scienze Motorie: università, corsi di laurea, materie ed esami

Vuoi iscriverti alla Facoltà di Scienze Motorie? Scopri tutte le info su migliori università, corsi di laurea, materie, esami e sbocchi lavorativi

La laurea in Scienze motorie è una delle più richieste al giorno d’oggi, in quanto è perfetta per tutte quelle persone che intendono migliorare le proprie opportunità di occupazione nel settore sportivo. L’università di Scienze motorie spazia dalla psicopedagogia alla biomedica fino all’economia, trattando questo settore dal punto di vista manageriale, tecnico-sportivo, preventivo ed educativo.

In questa guida vi spiegheremo quali sono le migliori facoltà di Scienze motorie in Italia, ricordando che il corso di studi si può trovare sia nelle università statali, sia nelle università telematiche riconosciute dal MIUR, di cui vi parleremo in maniera approfondita. Oltre a parlare delle classi di laurea triennale e magistrale a disposizione, avremo modo di visionare la classifica facoltà Scienze motorie con le alternative negli atenei frontali e negli atenei per via telematica.

Senza dimenticare un grande spazio dedicato al piano di studi Scienze motorie ed i relativi sbocchi professionali dopo la laurea. Un ultimo paragrafo sarà dedicato proprio a capire l’utilità di questo corso di studi, che a volte viene sottovalutato. Se alla fine della lettura avrete ancora dubbi sulla laurea Scienze motorie, vi consigliamo di compilare il form che trovate in fondo alla pagina e gli esperti di AteneiOnline saranno da voi il prima possibile per rispondere a tutte le vostre domande.

Laurea in Scienze Motorie: la classi triennali e magistrali

L’università di Scienze motorie, come già detto nell’introduzione, ha corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale. Ricordiamo che i corsi della stessa classe di laurea hanno medesimo valore legale e per quanto riguarda la laurea triennale di Scienze motorie si fa riferimento a una classe di laurea, ovvero L-22 – Scienze delle attività Motorie e Sportive.

Chi intende frequentare questo corso di laurea in Scienze motorie deve avere le conoscenze delle basi biologiche del movimento e dell’adattamento all’esercizio fisico, conoscere le tecniche motorie a carattere preventivo, compensativo, adattativo, inoltre le tecniche sportive per essere in grado di insegnarle nel modo giusto al praticante con un focus sulle specificità di genere, età e condizione fisica. Senza dimenticare anche le conoscenze psicologiche e sociologiche e le conoscenze di base giuridico-economiche.



Per quanto riguarda, invece, la laurea magistrale in Scienze motorie si può fare riferimento a tre classi di laurea:

La classe di laurea LM-47 Management dello sport e delle attività motorie è adatta a tutti quelli che sono interessati agli aspetti tecnici che pratici della professione dell’operatore dello sport. La classe di laurea LM-67 – Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate è perfetta per quelli che sono interessati ai benefici e ai rischi della pratica delle attività motorie in soggetti di diversa età, senza dimenticare la supervisione di programmi motori adattati a persone differenti. Infine la classe di laurea LM-68 – Scienze e Tecniche dello Sport si rivolge a chi vuole progettare e programmare l’attività di preparazione atletica e tecnica dello sportivo volte all’agonismo, nel rispetto della salute dell’individuo e del valore preventivo dello sport e dell’attività motoria. Tutti sono un naturale proseguimento della classe di laurea triennale L-22 – Scienze delle attività Motorie e Sportive.

Università di Scienze Motorie: i migliori atenei statali

La facoltà di Scienze Motorie non fa parte di quelle a numero chiuso e programmato, ma comunque numerosi atenei statali prevedono per l’accesso a questo corso di laurea il superamento di un Test d’Ingresso di Scienze Motorie. Questo, invece, non accade per le università telematiche di cui però parleremo in maniera approfondita nel prossimo paragrafo.

Qual è la migliore università di Scienze motorie tra gli atenei statali? Una risposta unica non esiste, visto che a disposizione ci sono diverse alternative e quindi ognuna potrebbe fare più al caso di uno studente piuttosto di un altro, sia per quanto riguarda i diversi indirizzi di laurea, sia per quanto riguarda le caratteristiche di ogni ateneo. Ogni anno però viene pubblicata la classifica Censis che analizza le lauree triennali delle università statali in base a due parametri, ossia la progressione della carriera degli studenti e i rapporti internazionali.

La migliore laurea triennale in Scienze motorie si trova a Bologna con 106,5 punti, mentre al secondo posto troviamo Torino con 100,0 punti e al terzo posto Firenze a pari merito con Perugia con 99,5 punti. Ecco la top 10 con le migliori università statali di Scienze motorie triennale secondo la classifica Censis:

Facoltà di Scienze Motorie Bologna Facoltà di Scienze Motorie Torino Facoltà di Scienze Motorie Firenze Facoltà di Scienze Motorie Perugia Facoltà di Scienze Motorie Verona Facoltà di Scienze Motorie Cagliari Facoltà di Scienze Motorie Udine Facoltà di Scienze Motorie Milano Facoltà di Scienze Motorie Roma Foro Italico Facoltà di Scienze Motorie Foggia

La migliore laurea magistrale in Scienze motorie si trova invece a Palermo e nello specifico nell’Università degli Studi di Palermo con un punteggio di 110,0. A seguire l’Università degli studi di Roma Foro Italico con 90,5 punti e ancora l’Università degli studi di Pavia con 89,0 punti. Ecco la top 10 con le migliori università statali di Scienze motorie magistrale secondo la classifica Censis:

Facoltà di Scienze Motorie Palermo Facoltà di Scienze Motorie Roma Foro Italico Facoltà di Scienze Motorie Pavia Facoltà di Scienze Motorie Bologna Facoltà di Scienze Motorie Napoli Parthenope Facoltà di Scienze Motorie Roma Tor Vergata Facoltà di Scienze Motorie Genova Facoltà di Scienze Motorie Verona Facoltà di Scienze Motorie Bari Facoltà di Scienze Motorie Udine

Facoltà di Scienze Motorie nelle Università Telematiche

Oltre alle università cosiddette tradizionale, i corsi di laurea in Scienze motorie sono disponibili anche nelle università online. Rispetto alle università classiche la didattica viene erogata in modalità e-learning: in questo modo gli iscritti hanno una maggiore flessibilità di organizzazione dello studio, visto che possono consultare le video lezioni h24, 7 giorni su 7 con un semplice click direttamente sul portale ufficiale dell’università.

Inoltre il materiale didattico è compreso nella retta annuale e si trova sulla stessa piattaforma insieme a dispense e commenti degli stessi professori che possono essere anche contattati in maniera privata dagli studenti per dei chiarimenti sul programma d’esame. Solo gli esami di profitto e le sedute di laurea si devono svolgere obbligatoriamente nelle aule fisiche, tuttavia ogni ateneo ha diverse sedi sparse da Nord a Sud Italia, in maniera da permettere il minor spostamento possibile.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e che il titolo di studio rilasciato nelle Università Online Riconosciute dal MIUR è equipollente a quello degli atenei statali sopra citati. Attualmente sono 5 le università telematiche che mettono a disposizione questo tipo di corsi: eCampus, San Raffaele, Unicusano, IUL e UniPegaso. Scopriamo allora insieme i rispettivi corsi in queste università.

Piano di studio Scienze Motorie: materie ed esami

Ora vediamo insieme il piano di studio Scienze motorie con le materie e gli esami che si possono effettuare per la triennale e per la magistrale. Le materie di Scienze motorie si suddividono in esami caratterizzanti e obbligatori, mentre altri sono a discrezione dello studente. Ecco allora quali sono gli esami di Scienze motorie obbligatori:

Anatomia umana BIO/16

Teorie, metodologie e didattiche dell’educazione motoria M-EDF/01

Economia e gestione delle imprese sportive SECS-P/08

Metodologie e tecnologie per la ricerca in ambito didattico-motorio M-PED/03

Teorie e metodologie dell’allenamento M-EDF/02

Metodi e didattiche degli sport individuali e di squadra M-EDF/02

Fondamenti di biomeccanica del movimento umano ING-INF/06

Scienze tecniche dietetiche applicate MED/49

Metodologia della valutazione motoria M-PED/04

Didattica, attività motoria e rieducazione funzionale M-EDF/01

A questi vanno aggiunti gli esami a scelta, la prova di lingua inglese, la prova di informatica ed un eventuale tirocinio prima di accedere alla prova finale. Tipicamente il piano di studi di Scienze motorie ha un numero variabile di esami a seconda delle università, tuttavia è necessario raggiungere 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) per la discussione della laurea triennale e 120 CFU per la discussione della laurea magistrale.

Cosa fare dopo la laurea in Scienze Motorie? Gli sbocchi lavorativi

Quali sono gli sbocchi lavorativi di Scienze motorie? I principali sbocchi professionali della laurea in Scienze motorie per la triennale riguardano l’attività di professionista delle attività motorie e sportive, nelle strutture pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e dell’associazionismo ricreativo e sociale. Ecco quindi cosa fare dopo la laurea in Scienze motorie triennale:

Consulente di società ed organizzazioni sportive

Gestore di club sportivi, centri benessere e palestre

Istruttore di discipline sportive agonistiche e non

Istruttore sportivo in villaggi turistici

Mediatore nella prevenzione del rischio per la salute

Operatore dell’informazione tecnico-sportiva

Organizzatore di attività per il tempo libero per varie fasce di età

Personal trainer

Preparatore atletico

Professionista dell’attività ludica e ricreativa

Per il corso di laurea magistrale in Scienze motorie il discorso è più ampio, visto che ci sono diverse classi di laurea a cui fare riferimento. Ecco le principali attività:

Allenatore e tecnico

Arbitro e giudice di gara

Direttore o manager sportivo

Dirigente sportivo in realtà sia profit che no profit

Gestore di palestre, centri fitness, società di consulenza nel marketing e nella comunicazione

Imprenditore nel settore sportivo e nelle imprese ad esso

Istruttore di discipline sportive non agonistiche

Operatore di Federazioni e Leghe, gestore di impianti presso enti locali, insegnante di educazione fisica

Organizzatore e gestore di attività e di eventi sportivi

Sport marketing manager, promoter sportivo, redattore di prodotti editoriali-multimediali, sport communication manager, organizzatore di eventi, gestore di impianti+

In entrambi i casi è possibile trovare occupazione in Federazioni sportive, Scuole ed i Centri di formazione sportiva, Università, Centri di ricerca, Enti di promozione sportiva, Forze Armate, Società ed Associazioni sportive, palestre, centri fitness.

Un caso a parte ce l’ha l’indirizzo Biosanitario di Scienze motorie in cui i laureati possono operare come personal trainer di singoli individui o gruppi, dentro dei centri dedicati al fitness. Inoltre possono lavorare nella comunicazione e gestione dell’informazione sportiva o nella consulenza di società e strutture sportive.

Con la laurea magistrale in Scienze motorie, infine, è possibile diventare insegnanti per licei artistici, licei classici, licei Scientifici, licei sportivi, licei delle scienze umane oltre che gli istituti tecnici e professionali. Ecco le classi di concorso a cui fare riferimento:

A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

Gli aspiranti docenti devono ottenere 24 CFU in discipline antro-psico-pedagogiche e poi iscriversi al Percorso Fit (Formazione Iniziale e Tirocinio) per prendere la nomina. È necessario controllare i bandi sul sito del MIUR per partecipare ai concorsi per lavorare nelle scuole pubbliche oppure in alternativa inviare una candidatura ad un istituto scolastico attraverso MAD e cominciare la carriera di supplente di educazione fisica.

Scienze Motorie laurea inutile? Macché!

C’è chi pensa che Scienze motorie sia una laurea inutile, probabilmente perché sottovaluta il mondo dello sport in tutte le sue forme, a 360 gradi. Nel nostro Paese l’importanza dell’educazione fisica è associata a momenti ludici, di divertimento e gioco, quindi anche le professioni come quella dell’insegnante di educazione fisica sono prese poco sul serio. Non è affatto così, visto che questo insegnamento trasmette le nozioni di base per il benessere del corpo ed anche quello della mente.

C’è chi potrebbe dire che alcune delle professioni che vi abbiamo citato in precedenza non hanno bisogno di una base teorica e quindi della laurea, tuttavia questo titolo di studio è fondamentale per avere le basi su tutto quello che fa parte del mondo sportivo, partendo dalla teoria fino ad arrivare alla pratica vera e propria. Basti pensare che per insegnare è necessario avere un titolo di studio magistrale e nemmeno quello triennale basta.

