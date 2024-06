Collegamenti Interdisciplinari Maturità 2024: argomenti ed esempi per l'orale

Collegamenti interdisciplinari per la maturità: l’orale

L’orale della Maturità 2024 si svolge dopo gli scritti e comprende anche l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Si tratta di un colloquio pluri e interdisciplinare, in cui le conoscenze acquisite dal candidato saranno valutate da una commissione composta da sei docenti – tre interni e 3 esterni – e un Presidente esterno.

Il colloquio parte da uno spunto iniziale scelto dalla commissione ed è un’occasione per valorizzare il percorso formativo e di crescita dello studente, più la sua capacità di elaborare temi significativi in una prospettiva pluridisciplinare. Durante il colloquio, il candidato presenterà anche un’esperienza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) tramite una breve relazione o un elaborato multimediale.

Temi i collegamenti per l’esame di maturità? Qui sotto trovi diversi spunti, divisi per tipologie di licei e per argomenti. Buona lettura!

