Quanti tipi di laurea in Economia ci sono? Se stai valutando l’opzione di iscriverti ad un corso di laurea che riguardi tale area di studio, le possibilità sono diverse. Ma la scelta riguarda quelli che sono i tuoi interessi. Oppure, se ti preme conoscere gli sbocchi lavorativi che una laurea in economia può garantirti, quelli che sono i rami di economia più richiesti. Ad ogni modo, ti forniamo di seguito le informazioni che cerchi.

Cos’è l’economia

L’economia fa parte del gruppo delle scienze sociali: esplora tutta la serie di questioni che hanno un impatto sulle situazioni e sulle decisioni finanziarie. Si occupa di studiare come le risorse mondiali vengono utilizzate e distribuite tra individui e organizzazioni e anche ciò che riguarda la produzione ed il consumo. Le due principali aree tematiche sono la microeconomia e la macroeconomia.

Tipi di laurea in Economia

Lo studio dell’economia è ampio e si interseca con molti altri campi. Questi includono la finanza, naturalmente, ma anche la politica ed il mondo degli affari. Proprio per fornire le migliori competenze in tali ambiti, gli atenei offrono diversi corsi di laurea e programmi specializzati in un’area unica.

Qual è il miglior corso di laurea in economia non è possibile definirlo a priori. La risposta risiede negli scopi di ognuno: per scegliere il programma migliore per te, devi prima capire quali siano i tuoi obiettivi e le opzioni di carriera.

Quali facoltà di economia esistono?

In ogni università, quindi, troverai vari corsi di laurea triennale in economia. In particolare:

Economia e Commercio

Economia aziendale / Economia e gestione di impresa

Economia e Finanza / Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari

Statistica / Scienze statistiche (Classe di Laurea di Scienze Statistiche)

Economia e Marketing

Economia e Turismo

Business and Economics (in lingua inglese)

Ovviamente si ha anche la possibilità di conseguire una laurea Online in Economia.

Lauree magistrali economia più richieste

Una volta conseguita la triennale, tra le lauree magistrali in economia più richieste si annoverano:

Economia del Turismo

Economia e Finanza

Marketing e Mercati Globali

Scienze Economico-Aziendali

Scienze Statistiche ed Economiche

Come si chiamano i laureati in economia?

I laureati in economia possono essere definiti economisti. Economista è infatti chi ha conseguito una laurea in Economia (o, meglio, in Scienze economiche) ed ha portato a termine un ciclo completo di studi in tale settore in una qualsiasi università, sia essa in Italia o all’Estero.

Leggi anche: